A rendőrök is alig hitték el, hol történt baleset az M6-oson – fotók

A napokban egy 59 éves török férfi az M6-os autópályán, Pécs felől a főváros irányába közlekedve elaludt vezetés közben. A baleset látványos volt: az autó letért az útról, az árokba hajtott, majd a vadvédő hálónak és egy felüljárónak is nekicsapódott, végül visszagurulva a kerekein állt meg.

A szerencsétlenség pont egy olyan olyan közlekedésbiztonsági plakát mellett történt, amely a vezetés közbeni mobilozás veszélyeire hívja fel a figyelmet. A sofőr szerencsére karcolás nélkül megúszta.

Fotókon a baleset:

A sofőr ezúttal nem mobilozott, hanem elaludt, de a tanulság így is hasonló. A rendőrség szerint a fáradtság ugyanis alattomosabb, mint sokan gondolnák. Ha érzed a fáradtság jeleit (ásítás, koncentráció csökkenése, sávon belüli bizonytalanság), állj meg, pihenj, mozogj, ha kell, aludj egyet! Egy 15-20 perces szünet életeket menthet.