Beadta a derekát a VW: már nem csak elektromos autókat kínál az ID almárka

Nagyon nem úgy alakul az elektromos átállás, ahogy azt a törvényhozók elképzelték, a profitorientált autógyártók pedig igyekeznek a lehető legjobban alkalmazkodni a körülményekhez. Van, aki dollár-milliárdos veszteségként írja le az elhalasztott projekteket, a Volkswagen pedig szép csendben elkezdte az eredetileg elektromos autók számára életre hívott ID almárka kínálatának kiszélesítését a belső égésű motorok irányába. Amíg az ID.Era 9X szabadidő-autónál hatótávnövelőként alkalmazzák a benzinmotort, az ID.Era 5S szedán csak és kizárólag plug-in hibrid hajtással készül.

Passat-méretű a Volkswagen ID.Era 5S, amelyet csak plug-in hibrid hajtással adnak

A SAIC-VW gyártja a már leváltott Passattal/Arteonnal összemérhető Volkswagen ID.Era 5S modellt, amelyet üzleti limuzinként pozicionálnak a kínai piacon. Egyedüliként plug-in hibrid hajtást kínálnak, amelyben 1,5-ös szívómotor és villanymotor szállítja a 177 lóerős rendszerteljesítményt. Az engedékenyebb helyi szabvány szerint 160 km-es elektromos és 2000 km-es össz-hatótávolsággal bír az autó, aminek a fogyasztását 2,82 l/100 km-es értékkel adják meg. Még a tervekben se szerepel, hogy akkumulátoros-elektromos hajtást kapnak az újdonság. Kérdés, hogy Európában kitart-e az akkumulátoros-elektromos hajtás mellett a Volkswagen ID, vagy mifelénk is hallgatva a vásárlói igényekre behozzák a képbe a benzinmotort?

