Beindult a mémgyár a Ferrari amorf villanyautójától!

A Ferrari Luce bemutatása után néhány órával már tele volt a kocsival az X, a Reddit és a TikTok. Nem azért, mert mindenki az 1050 lóerős teljesítményről, 2,5 másodperces gyorsulásról vagy a futurisztikus technikáról áradozott, hanem mert az internet népe úgy érezte: ez az autó egyszerűen „nem Ferrari”. És valószínűleg pont ezért lett gyorsan a mémgyárak kedvence.
Az 550 ezer euróról (196 millió forint) induló elektromos autó sokan inkább egy prémium konyhai eszközhöz, háztartási géphez vagy Apple-prototípushoz hasonlították. A mémekben előkerült a Nissan Leaf, a nagyon megosztó Fiat Multipla, sőt még az Apple Magic Mouse is.
A párhuzam nem véletlen, ugyanis a Ferrari Luce dizájnján Sir Jony Ive, az iPhone legendás formatervezője is dolgozott a csapatával. Emiatt sok kommentelő szerint a Luce inkább tűnik guruló Apple-terméknek, mint olasz szupersportkocsinak – írja a Thunder Dungeon.
A Ferrari elvesztette saját karakterét
De képbe került a szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney, a Star Wars gonosz nagyura, Darth Vader, és még a Keresztapa is. „Nézd, mit műveltek a fiammal” – idézték Marlon Brandót a legendás maffiafilmből.
A sok jó poén között persze megjelent az alapító Enzo Ferrari és síró gyári dolgozók is egy videóban.
A mémgyár azért robbant be ennyire látványosan, mert a Luce egyszerre sértette meg az autórajongók több szent szabályát: elektromos, ötüléses, négyajtós, ráadásul a klasszikus Ferrari-vonalaktól is teljesen eltér. Az internet pedig azonnal ráérzett erre az identitásválságra. A viccek többsége nem is az elektromos hajtást támadja, hanem azt a benyomást, hogy a Ferrari elvesztette saját karakterét.
Az amorf Ferrariról elmondta a markáns véleményét az autógyár korábbi vezetője is. „Ha kimondanám, amit valójában gondolok, azzal ártanék a Ferrarinak. Ezzel a kocsival kockáztatjuk egy mítosz lerombolását, és ezt nagyon sajnálom. Remélem, legalább leveszik a vágtató lovat arról az autóról” – nyilatkozta Luca di Montezemolo.
A helyzet odáig fajult, hogy Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes azt boncolgatta, mit szólna mindehhez Enzo Ferrari. Ezt nem tudjak, azt viszont igen, hogy a reakciók már a tőzsdén is látszanak: a Ferrari részvényei a bemutató után több mint 8 százalékot estek…
Az szinte biztos, hogy ebben az évben már ennél nagyobb mémcunami nem lesz az autóiparban, de talán ebben az évtizedben sem, mint amilyet a Ferrari Luce elindított.