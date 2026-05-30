Beindult a mémgyár a Ferrari amorf villanyautójától!

A Ferrari Luce bemutatása után néhány órával már tele volt a kocsival az X, a Reddit és a TikTok. Nem azért, mert mindenki az 1050 lóerős teljesítményről, 2,5 másodperces gyorsulásról vagy a futurisztikus technikáról áradozott, hanem mert az internet népe úgy érezte: ez az autó egyszerűen „nem Ferrari”. És valószínűleg pont ezért lett gyorsan a mémgyárak kedvence.

„Luce, állj át az erő sötét oldalára" - mondja Darth Vader az egyik legfrappánsabb Ferrari Luce mémben

Az 550 ezer euróról (196 millió forint) induló elektromos autó sokan inkább egy prémium konyhai eszközhöz, háztartási géphez vagy Apple-prototípushoz hasonlították. A mémekben előkerült a Nissan Leaf, a nagyon megosztó Fiat Multipla, sőt még az Apple Magic Mouse is.

Tényleg olyan, mint az új Nissan Leaf, csak több mint tízszer annyiba kerül a Ferrari Luce

A párhuzam nem véletlen, ugyanis a Ferrari Luce dizájnján Sir Jony Ive, az iPhone legendás formatervezője is dolgozott a csapatával. Emiatt sok kommentelő szerint a Luce inkább tűnik guruló Apple-terméknek, mint olasz szupersportkocsinak – írja a Thunder Dungeon.

Ha ezt megélte volna Enzo Ferrari...

A Ferrari elvesztette saját karakterét

De képbe került a szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney, a Star Wars gonosz nagyura, Darth Vader, és még a Keresztapa is. „Nézd, mit műveltek a fiammal” – idézték Marlon Brandót a legendás maffiafilmből.

A Keresztapa is elsírta magát a Ferrari Luce láttán

A sok jó poén között persze megjelent az alapító Enzo Ferrari és síró gyári dolgozók is egy videóban.

A mémgyár azért robbant be ennyire látványosan, mert a Luce egyszerre sértette meg az autórajongók több szent szabályát: elektromos, ötüléses, négyajtós, ráadásul a klasszikus Ferrari-vonalaktól is teljesen eltér. Az internet pedig azonnal ráérzett erre az identitásválságra. A viccek többsége nem is az elektromos hajtást támadja, hanem azt a benyomást, hogy a Ferrari elvesztette saját karakterét.

Volt, aki Fiat Multiplát csinált a Ferrari Luce elektromos autóból

Az amorf Ferrariról elmondta a markáns véleményét az autógyár korábbi vezetője is. „Ha kimondanám, amit valójában gondolok, azzal ártanék a Ferrarinak. Ezzel a kocsival kockáztatjuk egy mítosz lerombolását, és ezt nagyon sajnálom. Remélem, legalább leveszik a vágtató lovat arról az autóról” – nyilatkozta Luca di Montezemolo.

Luca Cordero di Montezemolo on the new Ferrari Luce:



"If I said what I really think, I'd harm Ferrari. We're risking the destruction of a myth, I'm very sorry about that. I hope they at least remove the Prancing Horse from that car" pic.twitter.com/CdqD5mGFuN — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 26, 2026

A helyzet odáig fajult, hogy Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes azt boncolgatta, mit szólna mindehhez Enzo Ferrari. Ezt nem tudjak, azt viszont igen, hogy a reakciók már a tőzsdén is látszanak: a Ferrari részvényei a bemutató után több mint 8 százalékot estek…