Brüsszel is tehetetlen, bezárhat az utolsó autógyár

Egy korszak érhet véget Európa egykori ipari fellegvárában, ahol a Volvo genti üzeme még működik, de a kínai tulajdonos Geely számológépe könyörtelenebbnek tűnik a belga politikusok reményeinél. Úgy tűnik, Brüsszel is tehetetlen, s hamarosan bezár Belgium utolsó autógyára is.
A belgiumi Gentben ma még percenként gördülnek le az új személyautók a szalagról. A Volvo gyára 6500 embernek ad munkát, és tavaly több mint 212 ezer gépkocsit készített. Ám a jövő most nagyon bizonytalan Belgium utolsó autógyárában.

Hamarosan lehúzhatja a rolót Belgium utolsó autógyára is, a genti Volvo-üzem
Évekkel ezelőtt bezárt a Renault vilvoorde-i üzeme, aztán eltűnt az Opel Antwerpenből, a Ford Genkből, az Audi pedig Brüsszel mellől vonult ki. És most a Volvo jövője is kérdésessé vált. A probléma nem egyszerűen az, hogy gyengül az európai autópiac. A gond az, hogy az elektromos átállás teljesen újrarajzolja az iparág térképét. A Volvo két fő piacán, Kínában és az Egyesült Államokban az eladások 18, illetve 32%-kal csökkentek az idén, mindkét helyen körülbelül 33 300 darabra.

A svéd márka tulajdonosa, a kínai Geely ugyan hajlandó Európában gyártani, de csak ott, ahol az olcsóbb és hatékonyabb. A Volvo új, korszerű szlovákiai gyára éppen erre készült. Belga szakszervezetek szerint már most napirenden van, hogy a genti üzemtől két elektromos modell gyártását is elvegyék – írja a The Brussels Times.

Belgium kieshet az autógyártó nemzetek klubjából

Közben Belgiumban egyre nő az idegesség. A De Wever-kormány külön munkacsoportot állított fel a gyár megmentésére, külügyminiszterek járnak Pekingbe és Hangcsouba lobbizni a Geelynél, miközben a beszállítók már menekülnek: a Brose például bezárja genti üzemét. A történet különösen szimbolikus. 

Belgium évtizedeken át Európa egyik autóipari központja volt, ma pedig ott tart, hogy az utolsó megmaradt gyár jövőjéért könyörög egy kínai tulajdonosnak. 

A Volvo ugyan továbbra is svéd márkának látszik, de a döntéseket már nem Göteborgban hozzák meg. És ha Gent egyszer lehúzza a rolót, Belgium nemcsak egy gyárat veszít el, hanem az autógyártó nemzetek klubjából is kiesik.

