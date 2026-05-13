Brüsszel is tehetetlen, bezárhat az utolsó autógyár

A belgiumi Gentben ma még percenként gördülnek le az új személyautók a szalagról. A Volvo gyára 6500 embernek ad munkát, és tavaly több mint 212 ezer gépkocsit készített. Ám a jövő most nagyon bizonytalan Belgium utolsó autógyárában.

Hamarosan lehúzhatja a rolót Belgium utolsó autógyára is, a genti Volvo-üzem

Évekkel ezelőtt bezárt a Renault vilvoorde-i üzeme, aztán eltűnt az Opel Antwerpenből, a Ford Genkből, az Audi pedig Brüsszel mellől vonult ki. És most a Volvo jövője is kérdésessé vált. A probléma nem egyszerűen az, hogy gyengül az európai autópiac. A gond az, hogy az elektromos átállás teljesen újrarajzolja az iparág térképét. A Volvo két fő piacán, Kínában és az Egyesült Államokban az eladások 18, illetve 32%-kal csökkentek az idén, mindkét helyen körülbelül 33 300 darabra.

Ma még percenként gördülnek le autók a Volvo belgiumi gyárában, ám nem biztos, hogy ez jövőre is így lesz

A svéd márka tulajdonosa, a kínai Geely ugyan hajlandó Európában gyártani, de csak ott, ahol az olcsóbb és hatékonyabb. A Volvo új, korszerű szlovákiai gyára éppen erre készült. Belga szakszervezetek szerint már most napirenden van, hogy a genti üzemtől két elektromos modell gyártását is elvegyék – írja a The Brussels Times.

Belgium kieshet az autógyártó nemzetek klubjából

Közben Belgiumban egyre nő az idegesség. A De Wever-kormány külön munkacsoportot állított fel a gyár megmentésére, külügyminiszterek járnak Pekingbe és Hangcsouba lobbizni a Geelynél, miközben a beszállítók már menekülnek: a Brose például bezárja genti üzemét. A történet különösen szimbolikus.

Belgium évtizedeken át Európa egyik autóipari központja volt, ma pedig ott tart, hogy az utolsó megmaradt gyár jövőjéért könyörög egy kínai tulajdonosnak.

A Volvo ugyan továbbra is svéd márkának látszik, de a döntéseket már nem Göteborgban hozzák meg. És ha Gent egyszer lehúzza a rolót, Belgium nemcsak egy gyárat veszít el, hanem az autógyártó nemzetek klubjából is kiesik.