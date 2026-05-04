Biztosítási boom: a magyarok nem kockáztatnak, inkább volán mögé ülnek

Az idei első négy hónapban közel 12 százalékkal nőtt a megkötött utasbiztosítások száma a Netrisk adatai szerint. Bár az átlagdíj 11 ezer forintra, a napi díj pedig 896 forintra emelkedett, ez nem klasszikus drágulás eredménye. Az év elején még sokan választottak távolabbi, drágább biztosítást igénylő úti célokat, ami felhúzta az átlagot.
A húsvéti időszak azonban jól megmutatta az igazi trendet: a magyarok döntő többsége autóval elérhető, közeli európai országokba utazott – írja az MTI. Az ünnepek alatt 12 százalékkal több utasbiztosítást kötöttek 2025-höz képest, miközben az egy főre jutó napi díj 743 forintra csökkent. Ez arra utal, hogy az utazók rövidebb utakra, kisebb kockázatú – és gyakran autós – kiruccanásokra készültek.
Kilőttek a biztosítások – az autós utak lesznek a nyerők
A legnépszerűbb célpontok is ezt erősítik: Olaszország, Ausztria, Szlovénia és Horvátország mind könnyen megközelíthetők autóval, és évek óta a magyarok kedvencei. Az idén ráadásul még hangsúlyosabbá vált ez a minta: az utazók 92 százaléka Európán belül maradt.
Az idei nyáron is a gépkocsis utazások lesznek a legkedveltebbek, vélik a szakemberek.
A rövidebb, rugalmasabb autós utazások vonzóbbá váltak a bizonytalan nemzetközi helyzetben, különösen a légi közlekedést érintő zavarok drágulások és a közel-keleti konfliktusok fényében. Emellett az autóval utazók könnyebben alakíthatják útitervüket, ami szintén növeli a biztonságérzetet. Minden jel arra utal, hogy az idén is sokan választják majd a volánt – és vele együtt a biztonságot is.
