Biztosítási boom: a magyarok nem kockáztatnak, inkább volán mögé ülnek

Az idei első négy hónapban közel 12 százalékkal nőtt a megkötött utasbiztosítások száma a Netrisk adatai szerint. Bár az átlagdíj 11 ezer forintra, a napi díj pedig 896 forintra emelkedett, ez nem klasszikus drágulás eredménye. Az év elején még sokan választottak távolabbi, drágább biztosítást igénylő úti célokat, ami felhúzta az átlagot.

Hosszabb utazásokkor mindig érdemes biztosítást kötni

Fotó: Shutterstock/Roman Samborskyi

A húsvéti időszak azonban jól megmutatta az igazi trendet: a magyarok döntő többsége autóval elérhető, közeli európai országokba utazott – írja az MTI. Az ünnepek alatt 12 százalékkal több utasbiztosítást kötöttek 2025-höz képest, miközben az egy főre jutó napi díj 743 forintra csökkent. Ez arra utal, hogy az utazók rövidebb utakra, kisebb kockázatú – és gyakran autós – kiruccanásokra készültek.

Kilőttek a biztosítások – az autós utak lesznek a nyerők

A legnépszerűbb célpontok is ezt erősítik: Olaszország, Ausztria, Szlovénia és Horvátország mind könnyen megközelíthetők autóval, és évek óta a magyarok kedvencei. Az idén ráadásul még hangsúlyosabbá vált ez a minta: az utazók 92 százaléka Európán belül maradt.

Az idei nyáron is a gépkocsis utazások lesznek a legkedveltebbek, vélik a szakemberek.

A rövidebb, rugalmasabb autós utazások vonzóbbá váltak a bizonytalan nemzetközi helyzetben, különösen a légi közlekedést érintő zavarok drágulások és a közel-keleti konfliktusok fényében. Emellett az autóval utazók könnyebben alakíthatják útitervüket, ami szintén növeli a biztonságérzetet. Minden jel arra utal, hogy az idén is sokan választják majd a volánt – és vele együtt a biztonságot is.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy melyek a legjobb autós utazási célpontok Európában. Az élmezőnyt mediterrán országok uralják, Spanyolország végzett az első helyen, míg Horvátország és Ausztria is kiemelkedett festői útvonalaival.