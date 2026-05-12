Biztosítási csalás: nem hiszünk a szemünknek, mit művelt ez a férfi!

Kínában járunk, szinte kihalt utcakép fogad, a kordonok és a parkló autók között egy gyalogos és a triciklis mozog. Előbbi valami vödröt cipel, míg a háromkerekű komótosan halad előre. Mikor a triciklis a gyalogos mellé ér, az hirtelen eldobja a vödröt, majd lefekszik az útra, közvetlenül az első kerék mellé!

A triciklis nem idegeskedett

A háromkerekűt vezető férfi nem ijedt meg, nem kapkodott, nyilván látott már olyat, hogy valaki pusztán biztosítási kártérítésre játszva gázolást színlel. Itt is ez történt, ő telefonálni kezdett, majd felült a korlátra és rágyújtott egy cigarettára. Mivel aligha volt sietős az útja, megvárta, hogy a fickó mikor unja meg a vicces fetrengést, de az is lehet, hogy végül a hatóság intézkedett. Még jó, hogy van videója az esetről!