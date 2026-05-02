Ilyen magas szintre még senki nem emelte a BMW M3-as vezetési élményt

Az autós kultúrát ünnepli a Club de Ultrace nevű rendezvény-sorozat, amely a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy igazi különlegességeket vonultasson fel. Van, hogy saját maga készít rendhagyó alkotást, a sorban a legújabb konstrukció a négy darab Suzuki Gixxerre felépített BMW M3-as, ami a vezetési élményt emeli új szintre.

Négy Suzuki Gixxer és egy BMW M3-as alkotja a rendhagyó öszvért

Nem kell megijedni, visszaépíthető eredeti állapotára a BMW M3-as

A különleges öszvér építését a lengyel Nightride műhely végezte, akik azért alaposan kikönnyítették a BMW M3-as karosszériáját, mielőtt a négy darab motorkerékpárra ráépítették. A különleges tartószerkezettől eltekintve a műalkotás visszaépíthető, tehát miután már nem lesz szükség a meghökkentő konstrukcióra, abból újra egy eredeti BMW M3-as és négy darab Suzuki GSX-R 1000 motorkerékpár lesz.