Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
bmw

A BMW türelmet kér az ügyfelektől – vagy pénzt

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vagy várnak néhány hónapot, vagy felárat fizetnek az ügyfelek. A 17 és 18 colos könnyűfém felnikből átmeneti hiány van a BMW lipcsei gyárában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bmwautós hírfelni

Prémiumgyártóként a BMW nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei saját ízlésüknek megfelelő autót tudjanak összeállítani. Azonban most néhány ügyfél azzal szembesül, hogy emiatt vagy várakoznia kell, vagy felárat fizet és később gyakrabban tölt. Ellátási zavar van a Lipcsében gyártott BMW iX1 és iX2-es modellekhez kínált 17 és 18 colos alufelnikből.

Nem tud elég 17 és 18 colos felnit küldeni a beszállító, ami miatt akadozik a BMW iX1 és iX2 kiszállítás.
Hiány van az alap felnikből, amiért türelmet kér a vásárlóktól a BMW - vagy felárat a nagy felniért, és akkor időben jön az autó
Fotó: BMW

Nincs ki a négy kereke a BMW-nek

A májusi termelésnél még nincs probléma, de azt követően már nincs elég kerék. Az ügyfeleknek két választása van: kivárják, amíg megoldódik az ellátási zavar, ami azt jelenti, hogy akár októberig tolják az átadási időpontot, vagy felárat fizetnek a továbbra is kellő számban elérhető 19-20 colos felnikért. Ezzel még annyi probléma van, hogy a nagyobb felnire nagyobb gumit is szerelnek, ami lerövidíti az elektromos autók hatótávolságát, tehát gyakoribb töltésre kell berendezkedniük az ügyfeleknek.

 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!