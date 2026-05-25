A BMW türelmet kér az ügyfelektől – vagy pénzt

Prémiumgyártóként a BMW nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei saját ízlésüknek megfelelő autót tudjanak összeállítani. Azonban most néhány ügyfél azzal szembesül, hogy emiatt vagy várakoznia kell, vagy felárat fizet és később gyakrabban tölt. Ellátási zavar van a Lipcsében gyártott BMW iX1 és iX2-es modellekhez kínált 17 és 18 colos alufelnikből.

Nincs ki a négy kereke a BMW-nek

A májusi termelésnél még nincs probléma, de azt követően már nincs elég kerék. Az ügyfeleknek két választása van: kivárják, amíg megoldódik az ellátási zavar, ami azt jelenti, hogy akár októberig tolják az átadási időpontot, vagy felárat fizetnek a továbbra is kellő számban elérhető 19-20 colos felnikért. Ezzel még annyi probléma van, hogy a nagyobb felnire nagyobb gumit is szerelnek, ami lerövidíti az elektromos autók hatótávolságát, tehát gyakoribb töltésre kell berendezkedniük az ügyfeleknek.



