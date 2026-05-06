Bomba hír: ingyen tankolhatunk a német élelmiszerláncnál!

A magas nyugat-európai üzemanyagárak hónapok óta komoly terhet jelentenek a háztartásoknak, erre reagálva indított figyelemfelkeltő kampányt a Lidl.

A német üzemanyag-sokkot próbálja enyhíteni a Lidl

A német élelmiszerlánc összesen 33 ezer darab, egyenként 150 euró (54 700 Ft) értékű tankolási utalványt sorsol ki vásárlói között, ami közel ötmillió eurós (1,825 milliárd Ft) összértéket jelent. A lehetőség a Lidl Plus alkalmazáshoz kötődik: aki az akció ideje alatt legalább 50 euróért (18 250 Ft) vásárol, és aktiválja a nyereményjáték-kuponját, már eséllyel indul a sorsoláson. A nyertesek a Shell kutaknál felhasználható kártyát kapnak, amely egy kisebb autónál akár egy teljes tankolás költségét is fedezheti – írja a Heute.

A Lidl a vesztesekre is gondol

Az akció időzítése nem véletlen. A tartósan magas üzemanyagárak miatt sok család költségvetése feszített, így egy ilyen összegű támogatás valódi segítséget jelenthet. A Lidl kommunikációja szerint céljuk nem csupán a vásárlás olcsóbbá tétele, hanem a mobilitási költségek enyhítése is.

No meg persze minél több vevőt becsalni a boltjaikba. A háttérben ugyanis tudatos üzleti stratégia is áll.

A szakértők szerint az ilyen kampányok egyszerre erősítik a márkahűséget és növelik a bolti forgalmat: a vásárlók nagyobb eséllyel térnek be, ha egy jelentős nyeremény reményében költhetnek. A Lidl ráadásul a nem nyertesekről sem feledkezik meg: az alkalmazás felhasználói később literenkénti kedvezményt is kaphatnak a tankolás során. A május végéig tartó akció így egyszerre szól spórolásról és marketingről – és jól mutatja, hogy a kereskedelmi láncok egyre kreatívabb eszközökkel próbálnak reagálni a gazdasági nehézségekre.

