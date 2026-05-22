Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Olvasta már?

Sulyok Tamás közzétette a kegyelmi ügy iratait

műszaki vizsga

Botrány: az autóbuszok ötöde megbukik a műszaki vizsgán!

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Életkortól függetlenül lehangoló a helyzet. Az autóbuszok tizede már az első évben megbukik a műszaki vizsga során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műszaki vizsgatüvautós hírautóbusz

Indul a turistaszezon, ezért különösen aggasztó, hogy a német TÜV-Report Omnibus 2026 alapján az autóbuszok 19,2%-a veszélyes vagy súlyos hiba miatt nem felel meg az időszakos műszaki vizsga követelményeinek, ez a legutóbbi, két évvel ezelőtti jelentéshez képest 5,1%-os emelkedés! A kis hibás, ezért megfelelőnek minősített járművek aránya 11%, míg a hibátlan autóbuszok aránya 69,8%-ra csökkent.

Nem csak az öreg buszok buknak meg a műszaki vizsga során.
Németországban már az 1 éves autóbuszoknál is 10%-os a bukási arány a műszaki vizsga alkalmával
Fotó: Henrik Morlock / MediaPortal Daimler Truck AG

Már egy éves korban is komoly akadály a műszaki vizsga az autóbuszoknak

A németek rémisztőnek tartják, hogy már az egy éves járműveknél is 10%-os a bukási arány, ami öt éves korban már a 21%-nál tart, a 15 éves vagy idősebb járműveknél 24,1% az érték. A TÜV szakértője szerint a vállalkozásokon lévő pénzügyi nyomás miatt hanyagolják a karbantartást, ami a műszaki állapot romlását jelenti. A TÜV-Report Omnibus 2026 jelentéshez az elmúlt két évben elvégzett 67 000 autóbusz műszaki vizsgát vették alapul. 
 

 Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!