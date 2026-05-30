Brutálisan megbüntette magát az önkormányzat, mert szennyezte a város levegőjét

Hivatalosan azért vezették be Birmingham városában a Clean Air Zone, azaz emissziózónát, hogy a belvárosban lakók életminőségét javítsák – London után második városként lépte ezt meg az Egyesült Királyságban. Azonban a város még mindig a szennyezők között van azzal, hogy a mintegy 1100 járműből álló flottájában még mindig van 142 olyan, ami után díjat kell fizetni. Az eddigi öt év során mintegy 79 millió font bevétele származott az önkormányzatnak a behajtási díjakból és bírságokból, ebből az összegből 472 000 font, azaz 193 millió Ft a város saját költségvetésből származott, hiszen azt a város saját járművei fizették meg.

Öt éve alakították ki az emissziózónát Birminghamben, de az önkormányzat még mindig nem cserélte le a szennyező járműveit

Környezetvédelmi projektekre, például autócserére költheti csak az emissziózóna-bevételt az önkormányzat

A kritikára válaszul Birmingham megígérte, hogy a következő 12 hónapban lecseréli/leselejtezi azokat a magas károsanyag-kibocsátású járműveket, amik még a flottájában vannak. Kérdés, hogy eddig miért nem lépte ezt meg a város. A brit költségvetési szabályok szerint az emissziózónából származó bevételt az üzemeltetési költségeken felül környezetvédelmi projektekbe kell fektetni, nem lehet az általános költségvetésbe irányítani. A 79 millió (mínusz 472 000) fontból bőven lehetett volna fedezni a cserét.



