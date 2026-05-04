Tilos lesz a mobilozás a gyalogosoknak is!

Magyarországon a személyi sérüléssel járó balesetek 68%-a lakott területen belül történik, ezért ott lehet a legtöbbet tenni a statisztikák javításáért. Az új KRESZ-ben például már nem csak a járművezetők számára tiltott a mobiltelefon-használat, hanem a gyalogosoknak is – amikor úttesten vagy vasúti átjárón kelnek át. Cél a figyelemelterelés csökkentése, és ezzel a biztonság növelése.

Ma még csak ajánlott a mobilozás befejezése a gyalogosoknak az átkelőhelyeken, az új KRESZ-ben már kötelező lesz

Az új KRESZ védi a gyalogosokat, de kötelezettséget is ró rájuk

Ahogy az a Heol.hu cikkéből kiderül, sok helyen már ma is piktogramok felfestésével jelzik a közúti és vasúti gyalogátkelőhelyeknél, hogy hagyják abba a telefonhasználatot, ezt teszik kötelezővé az új KRESZ-ben. Valamit kezdeni kell majd a járművezetőkkel is, hiszen a járművek közötti balesetek 70% úgynevezett ráfutásos baleset, amelyet szinte kivétel nélkül figyelemelterelés okoz – ami jó eséllyel vezetés közbeni telefonhasználatot jelent. Különösen a fiatal korosztály van rátapadva a telefonjára folyamatosan, a közösségi média használat és a videónézés vonja el a figyelmet a közlekedéstől.

