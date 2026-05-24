Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

byd

Drágakövekkel űzi a fényt a BYD kombija

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ametisztekkel szórták tele a Denza Z9 GT sportkombit. A BYD az AIDS-kutatást támogatja az autóval, amit majd elárvereznek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
byddenzachopardautós hír

Pár hete lépett hivatalosan is piacra Európában a BYD konszern Denza nevű prémiummárkája, amelynek egyik első modellje a Z9 GT elnevezésű sportkombi. Ezek közül most egyet bearanyoztak, illetve valódi ametisztekkel tömték meg a belsejét. Mindezt nemes cél érdekében tették, hiszen az autót az AIDS-kutatást támogató amfAR szervezetnek ajándékozták, akik majd elárverezik a különlegességet.

Jótékony célt szolgál a fényűzés és pompa: AIDS-kutatást támogató szervezet kapja a BYD-Chopard koprodukcióban készült Denza Z9 GT-t.
A Chopard ékszerészei készítették el a BYD prémium-kombijában lévő ametiszt-kapcsolókat
Fotó: BYD

A BYD mérnökei egyedi digitális grafikát készítettek a csillogó belsőhöz

A svájci Chopard ékszergyártó végezte az átalakítást, amely során teljesen megváltoztatták a belső kialakítást. Minden felületet átkárpitoztak – az ülések támláján megjelenik a Chopard-logó –, az egyébként műanyagból készített fizikai kapcsolók helyére ametisztek kerültek. A központi érintőképernyő köré is jutott a drágakövekből, természetesen a digitális grafikát is az új belsőhöz igazították.

 

A rend kedvéért a Chopard egy férfi és női karórát is készített a különleges Denza Z9 GT kombihoz, ami szintén része lesz az árverésnek. Az autó Cannes-ban az amfAR Gálán debütált, azt még nem árulták el, mikor kerítenek sort az árverésre.

 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!