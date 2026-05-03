Visszatérhet a legendás Citroën Kacsa

A Citroën komolyan fontolgatja a 2CV újjáélesztését, és már készül egy koncepcióautó, amelyet a tervek szerint az őszi Párizsi Autószalonon mutathatnak be.

A Citroën Kacsa a francia márka egyik legnépszerűbb modellje volt

Az eredeti modell a második világháború után tette mozgásba előbb Franciaországot, majd Európát: egyszerű, olcsó és strapabíró volt, valódi népautó, amely milliók számára hozta el a mobilitást. Az új Kacsa azonban nem egyszerű retró másolat lesz – írja az Auto Express. A márka formatervezési vezetője, Pierre Leclercq szerint a cél nem a múlt lemásolása, hanem annak szellemiségének újraértelmezése. A hangsúly ugyanazokon az értékeken marad: megfizethetőség, praktikum, kényelem és hatékonyság – csak éppen elektromos hajtással és mai technológiával.

A Citroën Kacsa problémát oldhat meg ismét

A háttérben komoly piaci és szabályozási változások állnak. Az Európai Unió egyre inkább támogatja a kisebb, olcsó elektromos városi autókat, ami új lendületet adhat egy ilyen projektnek.

A Citroën vezetése szerint most „összeálltak a csillagok” egy modern népautó megszületéséhez.

Ugyanakkor a cég óvatos: a tisztán nosztalgikus dizájn önmagában nem elég. A cél nem egy stílusgyakorlat, hanem egy olyan autó, amely – az eredetihez hasonlóan – valódi problémát old meg: elérhetővé teszi az egyéni, olcsó közlekedést a tömegek számára. Ha minden a tervek szerint alakul, a Citroën Kacsa nemcsak visszatér, hanem újra meghatározhatja, mit jelent a népautó a 21. század elektromos korszakában. Várhatóan 2027 végén vagy 2028 első negyedévében kerülhet piacra.