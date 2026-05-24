Itt a nagy bejelentés: visszatér a franciák legendás népautója

Kevés autó vált annyira a hétköznapi emberek jelképévé, mint a Citroën 2CV. A furcsa formájú, hullámos karosszériás kisautó 1948-ban azért született, hogy motorizálja a háború utáni Franciaországot. Egyszerű volt, olcsó, kényelmes, és legendásan strapabíró – a történet szerint úgy tervezték, hogy egy kosár tojást is törés nélkül vigyen át a földúton. Most pedig, 2026-ban a Citroën szerint ismét pontosan ilyen autóra van szüksége Európának.

A Citroën Kacsa a francia márka egyik legnépszerűbb modellje volt

Nem nosztalgiaautó lesz az új Citroën Kacsa

A gyártó bejelentése szerint az új 2CV nem nosztalgiaautó lesz krómozott díszekkel és múltidéző trükkökkel, hanem a klasszikus modell filozófiájának modern újraértelmezése. A hangsúly az egyszerűségen, a megfizethetőségen és a praktikusságon lesz – csak éppen elektromos hajtással. A márka vezérigazgatója, Xavier Chardon úgy fogalmazott: az eredeti Kacsa azért vált ikonná, mert szabadságot adott az embereknek, az új modellnek pedig ugyanezt kell megtennie az elektromos korszakban.

A Citroën egyelőre csak néhány részletet árult el, de annyi biztos, hogy az autó a Stellantis olcsó elektromos modellprogramjának részeként érkezik.

A cél egy könnyű, karakteres és városbarát kisautó, amely alternatívát kínálhat a dráguló villanyautókkal szemben. A teljes leleplezésre a 2026-os októberi Párizsi Autószalonon kerül sor.

A retróhullám ráadásul most különösen erős az autóiparban: a Renault 5 sikere után a Citroën sem akar kimaradni abból a versenyből, ahol az érzelmek legalább annyit számítanak, mint a technológia. És ha az új Kacsa csak feleannyira szerethető lesz, mint az eredeti, könnyen lehet, hogy ismét egy generáció kedvenc francia autója születik meg.