Ez nem vicc: ilyen Dacia Dustert még nem láttak

A román gyártó népszerű szabadidő-autóját, a Dacia Dustert ezúttal haszonjárművé alakították át, méghozzá kétféle kivitelben: egy praktikus, kétüléses platós változatban és egy kompakt, dupla kabinos verzióban, amely utóbbiről már az Origo is beszámolt. Az átalakítás mögött a Romturingia áll, amely már régóta specializálódott Dacia-modellek egyedi átalakítására. A különlegesség, hogy nem klasszikus, alvázas pickupot hoztak létre, hanem az eredeti karosszériából formáltak haszonjárművet – írja az Auto, Motor und Sport.

Akár csak az alapmodell, a Dacia Duster pickup is formás autó lett

Olcsó autó a Dacia Duster pickup

A pickup-változatokat a román Romturingia karosszériaépítő cég készíti, amely régóta foglalkozik Dacia-modellek speciális átalakításaival, és korábbi generációknál is együttműködött a gyártóval. Ezek a modellek eddig hivatalosan csak Romániában voltak elérhetők. Most viszont a francia LPG‑specialista Borel Franciaországban is bevezeti a kocsikat – és később akár más piacokon, így nálunk, Magyarországon is megjelenhetnek.

Az új, kétszemélyes Dacia Duster pickupnak a raktere 1,65 méter hosszú

A négyüléses verzió alig nagyobb az alapmodellnél, miközben hátul nyitott platót kapott. A kétüléses kivitel a praktikusabb: itt a hátsó rész teljesen átalakult, így a raktér már 1,65 méter hosszú, a teherbírás pedig 430 kg, ami komolyabb munkára is alkalmassá teszi.

Elsősorban önkormányzatok, kertészetek, erdészetek vagy kisebb vállalkozások lehetnek a vevők.

A modell kizárólag az 1,2 literes mild‑hybrid benzines motorral készül, amely benzinnel és LPG‑vel, tehát autógázzal is működik. Az összkerékhajtás, az egyszerű technika és az LPG-üzem lehetősége ritka kombináció ebben a kategóriában. A Dacia pickup nagyjából 8 ezer euróval drágább az alap Dusternél, de még így is 40 ezer euró alatt marad, ami a platós járművek világában kifejezetten kedvezőnek számít.