Ez most Magyarország legolcsóbb autója – mutatjuk

A Dacia minidig is a legolcsóbb autók közé tartozott a piacon. Az elmúlt években drámai áremelkedés volt tapasztalható mindenhol. A korábban olcsónak számító autók ára is olyan szintre emelkedett, ahol már inkább a középkategória alsó határáról beszélhetünk. Aztán a közelmúltban pár autógyártó hazai importőre bevezetett amolyan fapados modelleket, amelyeknek az ára éppen 6 millió forint alatt volt. Ebben a környezetben különösen feltűnő, amikor egy cég még lejjebb srófolja az árakat. A Dacia most ezt tette a Sanderóval. A tavaly ráncfelvarráson átesett modell alapváltozatát most 5,65 millió forintért kínálják.

A magyar piac legolcsóbb autója jelenleg a Dacia Sandero

Nem erőművész a fapados Dacia

Persze ezért a pénzért a legalapabb verziót kapjuk. Az 1,0 literes, 65 lóerős, 3 hengeres szívó benzinmotorral és ötfokozatú kézi váltóval szerelt, alapfelszereltségű Essential kedvezményes induló ára egészen pontosan 5,649 millió forint. Csodát ne várjunk ettől a kocsitól: 0-ról 100 km/órára 16,7 másodperc a gyorsulása a fapados Sanderónak, a végsebessége 158 km/h, az átlagfogyasztása pedig állítólag 5,4 liter. A garancia ugyanakkor 5 év vagy 100 ezer kilométer rá.

A Dacia Sandero tavaly esett át komolyabb ráncfelvarráson

A 100 lóerős teljesítményű, szintén 1,0 literes turbómotoros, magasabb felszereltségű Sandero TCe 100 kivitel már 6,099 millió forintba kerül.

A román gyártó tudatosan visszafogta a drága extrákat, cserébe egy olyan autót kínál, amelynek ára belépési pontot jelenthet az újautó-vásárlás világába.