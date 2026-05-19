Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vlagyimir Putyin repülőgépe elhagyta Oroszországot

Időjárás

Olyan meleg jöhet, hogy menekülnek majd az emberek az árnyékba

legolcsóbb autó

Ez most Magyarország legolcsóbb autója – mutatjuk

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Talán az erős forint/euró árfolyamnak köszönhetően, vagy valami másért, de elkezdtek csökkenni itthon az árak, aminek bizonyára mindenki örül. És ez hatással van az autópiacra is, s úgy tűnik, a Dacia ráhajtott arra, hogy övéké legyen a legolcsóbb autó hazánkban. A Sanderót ugyanis jóval 6 millió forint alatt kínálják most.
Link másolása
Vágólapra másolva!
legolcsóbb autóújautó piacDacia Sanderoautó

A Dacia minidig is a legolcsóbb autók közé tartozott a piacon. Az elmúlt években drámai áremelkedés volt tapasztalható mindenhol. A korábban olcsónak számító autók ára is olyan szintre emelkedett, ahol már inkább a középkategória alsó határáról beszélhetünk. Aztán a közelmúltban pár autógyártó hazai importőre bevezetett amolyan fapados modelleket, amelyeknek az ára éppen 6 millió forint alatt volt. Ebben a környezetben különösen feltűnő, amikor egy cég még lejjebb srófolja az árakat. A Dacia most ezt tette a Sanderóval. A tavaly ráncfelvarráson átesett modell alapváltozatát most 5,65 millió forintért kínálják.

A magyar piac legolcsóbb autója jelenleg a Dacia Sandero
A magyar piac legolcsóbb autója jelenleg a Dacia Sandero
Fotó: Dacia

Nem erőművész a fapados Dacia

Persze ezért a pénzért a legalapabb verziót kapjuk. Az 1,0 literes, 65 lóerős, 3 hengeres szívó benzinmotorral és ötfokozatú kézi váltóval szerelt, alapfelszereltségű Essential kedvezményes induló ára egészen pontosan 5,649 millió forint. Csodát ne várjunk ettől a kocsitól: 0-ról 100 km/órára 16,7 másodperc a gyorsulása a fapados Sanderónak, a végsebessége 158 km/h, az átlagfogyasztása pedig állítólag 5,4 liter. A garancia ugyanakkor 5 év vagy 100 ezer kilométer rá.

A Dacia Sandero tavaly esett át komolyabb ráncfelvarráson
A Dacia Sandero tavaly esett át komolyabb ráncfelvarráson
Fotó: Dacia

A 100 lóerős teljesítményű, szintén 1,0 literes turbómotoros, magasabb felszereltségű Sandero TCe 100 kivitel már 6,099 millió forintba kerül.

A román gyártó tudatosan visszafogta a drága extrákat, cserébe egy olyan autót kínál, amelynek ára belépési pontot jelenthet az újautó-vásárlás világába.

Dacia Sandero
Az új Dacia Sandero
Fotó: Dacia

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!