Nagy a baj, visszahívják a debreceni BMW-ket

Néhány hónappal ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a debreceni BMW-gyár történelmet ír: az új generációs, teljesen elektromos iX3-at hatalmas érdeklődés övezi, a megrendelések száma pedig minden várakozást felülmúl. És itthon is nagyon jól fogy a sportos szabadidő-autó. Most azonban egészen más okból került reflektorfénybe a debreceni elektromos autó. A német közlekedési hatóság, a KBA visszahívást rendelt el bizonyos BMW iX3-asok esetében, mert töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára. Ez azt jelenti, hogy extrém esetben akár áramütés is érheti azt, aki hozzáér a kocsihoz. A probléma világszerte 145 autót érint, amelyek 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A BMW szerint eddig sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt, a hibát azonban nem veszik félvállról – írja az Autopro.

Világszerte óriási az érdeklődés a debreceni BMW iX3-as iránt

A debreceni BMW üzem a mintagyár

A BMW leállította az érintett autók átadását. Azok a járművek, amelyek már megérkeztek a kereskedésekbe, csak a javítás után kerülhetnek az ügyfelekhez. A megoldás a hibás töltőelektronika cseréje lesz, a tulajdonosok értesítése pedig már folyamatban van. A helyzet azért is különösen kellemetlen a gyártónak, mert az iX3 kulcsszerepet játszik a BMW elektromos átállásában. Ez az első olyan Neue Klasse modell, amely már a márka teljesen új fejlesztési filozófiáját képviseli: hosszabb hatótáv, gyorsabb töltés, fejlettebb szoftverek és futurisztikus dizájn jellemzi. A debreceni üzem pedig a vállalat egyik mintagyárának számít, ahol kizárólag elektromos modellek készülnek.

A modell körül eddig kifejezetten pozitív volt a hangulat. A BMW a kereslet miatt már kétműszakos gyártásra állt át Debrecenben, miközben az iX3-at sokan a német prémiumgyártó egyik legfontosabb elektromos dobásának tartják.