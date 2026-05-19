Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

Döbbenetes! Ezért gyulladhatnak ki és olthatók nehezen a villanyautók

Ahogy nő a számuk, úgy lesz egyre gyakoribb a probléma. Az elektromos autó tüzekre oltólándzsával készültek fel a hivatásos Katasztrófavédők.
tűzelektromos autókautós hír

A minap Nyíregyházán történt majdnem tragédia, amikor a garázsban leparkolt – nem töltés alatt lévő – elektromos autó füstölni kezdett. A tulajdonos ugyan megpróbált kiállni az autóval, majd megpróbálták azt kitolni a ház elé, de elkéstek, a Renault Zoé lángolni kezdett, majd a tűz átterjedt a családi házra is. A nyíregyházi tűzoltók 9:16-kor kapták a segélyhívást és 9:45-re már végeztek is az oltással, amiben az oltólándzsa volt a segítségükre – először kellett használniuk ezt az eszközt. Ez egy olyan szerkezet, amit kifejezetten elektromos autók oltására fejlesztettek ki, beleverik az akkumulátorba és azon keresztül közvetlenül árasztják el oltóanyaggal a túlhevült cellákat, ezzel nem csak eloltva a tüzet, de megakadályozzák a lángok újbóli kialakulását. Az oltólándzsa alkalmazása egyszerűbb, mint mondjuk a lángoló autó betakarása ponyvával, vagy épp a helyszínre szállítani egy vízzel teli konténert (télen, mínuszokban...), amibe aztán daruval kell beemelni az elektromos autót.

A másodlagos gyulladást is meg tudja akadályozni az elektromos autóknál az oltólándzsa.
Bele kell verni az oltólándzsát a kigyulladt elektromos autó akkumulátorába, így közvetlenül oda juttatják be az oltóanyagot
Fotó: Viszló Balázs / 24 Óra 

Ritkán gyulladnak ki maguktól az elektromos autók, de akkor nagy a baj

Általánosságban elmondható, hogy az elektromos autók ritkábban gyulladnak ki, mint a belső égésű motorral szerelt társaik, hiszen sokkal fiatalabbak. A problémát az jelenti, hogy ha az akkumulátor kezd égni kémiai folyamat eredményeként. A töltés és kisütés, értsd használat során keletkező dendritek (elektróda felületén képződő kristályszerkezet) képesek összeérni és rövidzárlatot okozni, ilyenkor gázképződés indul, megdagad az érintett cella, ami miatt a szomszédos cellákban is rövidzárlatok képződhetnek. Ez az úgynevezett termikus megszaladás, ami akár fizikai behatás (az autó alja odaütődik valamihez), gyártási hiba vagy rossz töltésmenedzsment (túltöltés vagy túlmerülés) miatt is lehet bekövetkezhet. Nehéz az ilyen öngyulladások oltása, mert a kémiai égés során mérgező ázok képződnek, de szúrólángok is létre jöhetnek. Ez a kémiai tűz saját magát táplálja oxigénnel, azaz nem elég, hogy elzárják a levegő útját, külön hűteni kell a tűzforrást, mert akár órákkal később is képes újra lángra lobbanni az egyszer már eloltott elektromos autó.
 

 

 

