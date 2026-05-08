Drágultak a rendszámtáblák, leáldozóban a különcködés

28 perce
Sokan még a drágulás előtt lecsaptak a különleges karakterkombinációkra, az áremelés után azonban látványosan visszaesett az érdeklődés. A rendszám, amely korábban státuszszimbólumnak számított, ma már sok autós számára túl drága luxus.
Drágább lett a különlegesség, és a magyar autósok látványosan hátat fordítottak neki: úgy tűnik, az egyedi rendszám már nem státuszszimbólum, hanem luxuscikk.

Olykor ötletes egyedi rendszámokat találnak ki a tulajdonosok
Amikor 2025 februárjában 35 százalékkal megemelték az egyéni és egyedi rendszámok árát, sokan még csak vállat vontak. Az autós világban nem ritkák a drágulások, és sokan arra számítottak, hogy a különleges rendszám továbbra is vonzó marad azoknak, akik szeretnének kitűnni a forgalomból. Az addig 112 ezer forint körüli egyéni rendszám ára 150 ezer fölé ugrott, az igazán egyedi, szabadon választott kombinációkért pedig már közel 600 ezer forintot kell fizetni – írja a Vezess.

Sokaknak már pazarlás az egyedi rendszám

A drágulás előtt még pörgött a piac: sokan előrehozták a vásárlást, hogy elkerüljék az emelést. Ám utána az egyéni rendszámok iránti kereslet több mint felére esett vissza, az egyedi rendszámoknál pedig még durvább, kétharmados zuhanás következett be. 

Az áremelés utáni első teljes évben 18,4 százalékkal kevesebb egyéni rendszámot adtak ki, mint az áremelést megelőző utolsó teljes évben. Az egyedi rendszámoknál ennél jóval nagyobb, 32 százalékos volt a visszaesés. 

Úgy tűnik, van az a határ, ahol a menőség már nem éri meg. Hiába csábító egy frappáns felirat vagy egy személyes jelentéssel bíró kombináció, félmillió forint felett ez sokak számára már nem presztízs, hanem pazarlás. Nem véletlen, hogy sok autós inkább lemondott róla.

