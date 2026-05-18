Ebből baj lehet: motorolajhiányra figyelmeztetnek a szakértők!

Az iráni háború miatt lezárták a Hormuzi-szorost, ami jelentős problémát okoz a világ kőolajellátásában. A legnagyobb figyelem az üzemanyagpiacot övezi, ahol jelentős áremelkedés volt tapasztalható, illetve ellátási problémák is kialakultak. De az autósok életét hamarosan egy másik probléma is megkeseríti, hiszen az ún. alapolaj ellátási zavarok miatt egyéb kőolajterméknél is hasonló folyamatok zajlanak le. Első körben a speciális, nagy teljesítményű erőforrásokhoz készített motorolajoknál lesz ellátási zavar és drágulás, de rövid úton minden szegmensben hasonló változásokra kell berendezkedni.

Kevesebb lesz a piacon, ezért drágulnak a motorolajok, ami a szervizszámlákon is érezhető lesz

Dráguláshoz vezet, hogy hiány lesz a motorolajokból

A problémát az jelenti, hogy a motorolaj az üzemanyaghoz képest lassan fogyó kőolajtermék (10 000 km megtételéhez kell 800 liter benzin, az olajcsere 6 litert jelent), és mivel manapság minden erejükkel az üzemanyag-ellátásra koncentrálnak a finomítók, nincs kellő utánpótlás kenőanyagokból. Az USA-ban működő ILMA (Independent Lubricant Manufacturers Association) arra figyelmeztette az ottani törvényhozókat, hogy legalább 2027-ig zavarok lesznek a kenőanyag-ellátásban, ami nem csak az autókat, de úgy általánosságban az ipart is érinti majd, hiszen a kőolaj-alapú kenőanyagok 60%-át használják fel az autók, a többit ipari berendezések üzemben tartására fordítják.

