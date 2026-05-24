Hetvenéves az egyterű karosszéria

Amíg a Chrysler, a Mitsubishi és a Renault azon veszekszik, a nyolcvanas években melyikőjük dobta először piacra az egyterűt, a Fiat megünnepli, hogy hetven évvel ezelőtt, azaz 1956-ban piacra dobta a Multipla modelljét a Fiat 600 kisautó alapján. A nevének megfelelően sokcélú felhasználásra kitalált autónál előre kellett bővíteni a felépítményt, mivel az egyszerűség kedvéért nem nyúltak a négyhengeres farmotorohoz.

Hetven éve dobták piacra az egyterűek ősét, a Fiat 600 Multipla-t

A farmotor miatt előre bővítették ki az egyterű karosszériáját

A hátsó ülések maradtak a helyükön, az elsők az első tengely fölé költöztek, és a kettő között volt még egy harmadik üléssornak is – a taxi kivitelekből kihagyták ezt – és kész is a sokoldalúan használható egyterű. A Mirafiori autógyár területén kialakított múzeumban június 30-ig látogatható a Fiat 600 Multipla kiállítás, ahol strandautók mellett még a Carabinieri számára készített speciális változat is látható lesz. Egy olasz kalandor autóját is kiállítják, ami már kétszer járt a Nordkapp-on, és télen végigment a Transzszibériai főúton Moszkvából Vlagyivosztokba.





