Kiderült, melyek a legmegbízhatóbb használt elektromos autók – mutatjuk

A használt elektromos autók listájának az élén az egyértelmű győztest a Kia EV3, amely 100%-os megbízhatósági értékelést kapott. A tulajdonosok egyetlen hibát sem jelentettek, ami ritkaság még a villanyautók között is.

A Teslák a jobb elektromos autók közé tartoznak

A második helyen a Renault Scenic E-Tech végzett, amelynél ugyan előfordultak kisebb szoftveres és infotainment gondok, de ezeket gyorsan, jellemzően egy napon belül orvosolták a szervizben, ráadásul garanciában. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Tesla Model Y áll, amely továbbra is az egyik legnépszerűbb villany-SUV: bár néhány tulajdonos futómű-, fék- vagy elektronikai hibákról számolt be, a legtöbb javítás gyorsan és költségmentesen történt – írja a whatcar.com.

Azért vannak problémás elektromos autók is

A középmezőnyben olyan modellek szerepelnek, mint a BMW iX3, a Kia Soul EV és a Mercedes EQA, amelyeknél már magasabb a hibaarány, de a legtöbb probléma nem tette járásképtelenné az autókat. Érdekesség, hogy több esetben inkább apró elektronikai vagy klímahibák jelentkeztek, nem pedig a hajtásláncot érintő komoly gondok. A lista másik végén viszont akadnak figyelmeztető példák is.

A Volkswagen ID.4 lett a legproblémásabb modell: a tulajdonosok több mint harmada tapasztalt hibát, és a javítások gyakran egy hétnél is tovább tartottak.

Némi meglepetésre, hasonlóan vegyes képet mutatott a Nissan Ariya és néhány nagyobb, prémium kategóriás SUV is.

Az elektromos autók technológiája gyorsan fejlődik, a megbízhatóság még nem egységes. Aki most elektromos SUV-t vásárolna, annak nemcsak a hatótávot vagy az árat érdemes figyelnie, hanem azt is, mely modellek bizonyítottak már a mindennapi használatban.

