A katonaságnak ideális a hatótávnövelős elektromos autó

Gyökeresen megváltozott a modern hadviselés, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, hiszen a különféle repülő és talajon közlekedő drónok szerepe óriási mértékben megnőtt, hiszen ezek használatával az emberi katonákat lehet kiváltani. Azonban ez egy újabb problémát is jelent, hiszen ezeknek az elektronikus eszközöknek és a vezérlőegységeiknek is biztosítani kell az áramellátását. A GM Defense nevű hadi beszállító legújabb járműve az ISV-Heavy, amely hatótávnövelős elektromos autóként leginkább egy óriási önjáró generátorra hasonlít.

Felderítésre, logisztikára és áramfejlesztésre is használható a pácélozott hatótávnövelős elektromos autó

Ha kell, csendben tud lopakodni az elektromos autó

A Chevrolet Silverado 3500 HD pickup alvázára építik fel a páncélozott karosszériát (már ha kér ilyet a megrendelő, hiszen készül önjáró/távirányítható változat is, amelyről lespórolják a felépítményt), és kifejezetten a modern hadviselésre optimalizált hajtást alkalmaznak. A 2,8 literes négyhengeres turbódízel (az USA haderői által használt JP-8 üzemanyagra átállítva) egy generátort hajt, ami a 12 modulból álló akkumulátort tölti, innen kap hajtást az első- és a hátsó tengelyre szerelt hajtómotor. Ennek a hatótávnövelős elektromos hajtásnak köszönhetően van Silent, azaz csendes üzemmód is – ilyenkor csak akkumulátorról megy a jármű.

Különlegessége a hajtásnak a 60 kW kimenő teljesítmény, amivel nem csak a különféle harci eszközök töltésére használható a jármű, de kiválthatóak az egyébként utánfutóként megvalósított harctéri generátorok is. Teljesen feltankolva 5 órán keresztül képes a maximális 60 kW teljesítmény leadására az ISV-Heavy. Könnyebb a harctéri logisztika azáltal, hogy a tábort ellátó generátor önálló járműként képes haladni, illetve egyszerűen helyettesíthető egy másikkal. A hadsereg már 606 példányt rendelt a generátorként is használható terepjáróból, a haderő többi ága még nem szerződött le az új járműre.