Vajon kell speciális gumi az elektromos autókra? – itt a meglepő válasz

Az elektromos autók elterjedésére az abroncsgyártók is gyorsan reagáltak. Ma már szinte minden nagy márka kínál EV Ready vagy EV Compatible jelölésű gumit, ami első hallásra azt sugallja: villanyautóra csak ilyen való. A valóság azonban jóval árnyaltabb. Tény, hogy az elektromos modellek nagyobb terhelést jelentenek az abroncsoknak.

A Leapmotor elektromos autói sorakoznak egy budapesti bemutatón

Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

Az akkumulátorcsomag miatt egy villanyautó akár 200–400 kilogrammal is nehezebb lehet egy hasonló méretű benzines gépkocsinál. Ehhez jön az azonnal rendelkezésre álló nyomaték, amely gyors induláskor komoly igénybevételnek teszi ki a gumikat – írja a Magyar Gumiabroncs Szövetség. Nem véletlen, hogy sok sofőr gyorsabb kopásról számol be.

Az elektromos autók gumijainál több mindent kell nézni

Csakhogy önmagában az elektromos jelző még nem dönt el semmit. Egy nagy teljesítményű, hagyományos luxusautó ugyanúgy képes felfalni az abroncsokat. Elég az erős BMW 750i-re gondolni, amely sportos használat mellett akár 15 ezer kilométer alatt elkoptathat egy garnitúrát. Nem a hajtás típusa a döntő, hanem a tömeg, a teljesítmény és a vezetési stílus együttese.

A Német Autóklub, az ADAC szerint nincs szükség kizárólag elektromos autókhoz fejlesztett abroncsokra, amennyiben a választott kerék megfelel a gépkocsi gyártója által előírt paramétereknek.

A legfontosabb a megfelelő méret, sebesség- és terhelési index. Utóbbi különösen fontos, hiszen a nagyobb önsúly miatt a gumiknak is nagyobb terhet kell elviselniük. A lényeg tehát nem az, hogy EV-s felirat legyen az abroncson, hanem az, hogy pontosan azt tudja, amit az autó megkövetel. És ami jó hír, hogy az elektromos autók abroncsai nem drágábbak, mert az ár jellemzően nem az EV jelöléstől függ.

Az Origo a közelmúltban a négy évszakos gumikról írt, s kiderült, hogy ezeknél a kerekeknél nyáron és télen is gyengébb teljesítményre számíthatunk, mint a szezonális abroncsoknál.