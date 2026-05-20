Cserélhetünk gumit otthon az elektromos autón? – ezt sokan elhibázzák

Az elektromos autók körül rengeteg tévhit kering. Sokan például azt gondolják, hogy ezek az autók zabálják a gumikat, mások szerint pedig kizárólag szervizben lehet kereket cserélni rajtuk. A valóság ennél jóval árnyaltabb. Az biztos, hogy a villanyautók másfajta terhelést jelentenek az abroncsoknak: nehezebbek, azonnal leadják a nyomatékot, és sokkal csendesebbek, ezért a gördülési zaj is jobban hallható. Emiatt a gyártók gyakran speciálisan fejlesztett, alacsony gördülési ellenállású, megerősített szerkezetű gumikat ajánlanak hozzájuk – írja a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

Kerékcserénél egy rossz emelés tönkreteheti az elektromos autó akkumulátorát

A bizonytalanok inkább szervizbe vigyék az elektromos autót

De vajon otthon is lecserélhető a kerék? A válasz: igen, de nem mindegy, hogyan. Az elektromos autók akkumulátora jellemzően a padlólemezben található, ezért különösen fontos az emelési pontok pontos használata.

Ha valaki rossz helyen emeli meg az autót, akár az akkucsomag is sérülhet, ami már milliós javítás lehet. Ezért az első és legfontosabb szabály: mindig a gyártó által kijelölt pontokon szabad emelni az autót.

A másik kihívás a súly. Egy villanyautó akár 300-500 kilogrammal is nehezebb lehet hagyományos társánál, ezért stabil emelőre és megfelelő teherbírású szerszámokra van szükség. A kerékcsavarok meghúzási nyomatéka szintén kritikus kérdés, így a nyomatékkulcs használata nem ajánlás, hanem szinte kötelező.

A szakemberek szerint maga a kerékcsere tehát nem bonyolultabb, mint más autóknál, csak nagyobb odafigyelést igényel. Aki pontosan követi a gyártói előírásokat, otthon is biztonságosan elvégezheti. Aki viszont bizonytalan, annak továbbra is a gumiszerviz a legbiztonságosabb választás.

