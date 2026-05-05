Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

24 óra múlva véget érhet a háború? Váratlan bejelentést tettek az ukránok

Ezt látnia kell!

Botrány botrány hátán – ezek voltak a legdurvább ruhák a Met-gálán – galéria

elektromos autók

Kínában már olyanok a villanyautók, mint a fast fashion ruhák

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miközben Európában, de főleg nálunk, egy autó élettartama folyamatosan nő, addig Kínában ennek épp az ellenkezője figyelhető meg. Az elektromos autók egyre gyorsabban elhasználódnak – legalábbis gazdasági értelemben. A háttérben brutális árverseny, villámgyors modellváltások és egy szinte nem létező használt piac áll.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elektromos autókkínai autóautó

A kínai vásárlók szemében a gépkocsi, az elektromos autó már nem tartós befektetés, hanem inkább kerekeken guruló okostelefon. Ahogy a mobiloknál megszokott, az új modellek gyorsan leváltják a régieket, amelyek értéke drámai sebességgel zuhan.

Az egyik legnagyobb kínai autógyár, a Leapmotor elektromos autói egy magyarországi bemutatón
Az egyik legnagyobb kínai autógyár, a Leapmotor elektromos autói egy magyarországi bemutatón
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A világ legnagyobb autópiacán több mint 140 gyártó versenyez egymással, és míg Európában évekig fejlesztenek egy modellt, Kínában akár két éven belül piacra kerülnek az új típusok – ráadásul jóval, jóval olcsóbban. 

Az árverseny következménye látványos: az elektromos autók egyre olcsóbbak, miközben technológiailag folyamatosan fejlődnek. 

Ez azonban egy furcsa mellékhatással jár: a régebbi modellek, a használt gépkocsik gyorsan elértéktelenednek, így sok tulajdonos inkább új autót vásárol, mintsem javíttassa a régit – írja a Bild.

Gyorsan lecserélik az öregebb elektromos autókat

Olyan ez, mint a fast fashion ruhák piaca: használd, aztán dobd el és vegyél újat! A helyzetet súlyosbítja, hogy Kínában gyakorlatilag nincs működő használt elektromosautó-piac. A járművek gyakran már három-öt év után kikerülnek a forgalomból, és hatalmas parkolókban várják sorsukat – sokszor az újrahasznosítást. 

Bár az akkumulátorok újrafeldolgozása egyre fontosabb, a folyamatok még nem tartanak lépést a leselejtezett autók számával. 

Eközben Európában a gyártók továbbra is a hosszabb életciklusokra és a fenntartható újrahasznosításra építenek. A kérdés ezek után csak az: ha az autó valóban fogyóeszközzé válik Kínában, vajon ez a szemlélet előbb-utóbb Európába is begyűrűzik?

Az Origo a napokban arról írt, hogy már nem is a világ nagy autógyártóival, hanem egymással háborúznak a nagy kínai vállalatok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!