Kínában már olyanok a villanyautók, mint a fast fashion ruhák

A kínai vásárlók szemében a gépkocsi, az elektromos autó már nem tartós befektetés, hanem inkább kerekeken guruló okostelefon. Ahogy a mobiloknál megszokott, az új modellek gyorsan leváltják a régieket, amelyek értéke drámai sebességgel zuhan.

Az egyik legnagyobb kínai autógyár, a Leapmotor elektromos autói egy magyarországi bemutatón

A világ legnagyobb autópiacán több mint 140 gyártó versenyez egymással, és míg Európában évekig fejlesztenek egy modellt, Kínában akár két éven belül piacra kerülnek az új típusok – ráadásul jóval, jóval olcsóbban.

Az árverseny következménye látványos: az elektromos autók egyre olcsóbbak, miközben technológiailag folyamatosan fejlődnek.

Ez azonban egy furcsa mellékhatással jár: a régebbi modellek, a használt gépkocsik gyorsan elértéktelenednek, így sok tulajdonos inkább új autót vásárol, mintsem javíttassa a régit – írja a Bild.

Olyan ez, mint a fast fashion ruhák piaca: használd, aztán dobd el és vegyél újat! A helyzetet súlyosbítja, hogy Kínában gyakorlatilag nincs működő használt elektromosautó-piac. A járművek gyakran már három-öt év után kikerülnek a forgalomból, és hatalmas parkolókban várják sorsukat – sokszor az újrahasznosítást.

Bár az akkumulátorok újrafeldolgozása egyre fontosabb, a folyamatok még nem tartanak lépést a leselejtezett autók számával.

Eközben Európában a gyártók továbbra is a hosszabb életciklusokra és a fenntartható újrahasznosításra építenek. A kérdés ezek után csak az: ha az autó valóban fogyóeszközzé válik Kínában, vajon ez a szemlélet előbb-utóbb Európába is begyűrűzik?

