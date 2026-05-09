Fordulópont előtt az elektromos autózás Magyarországon

Nem elég több elektromos autót eladni – a valódi kérdés az, hogyan lehet az egész rendszert fenntarthatóvá tenni. Erre figyelmeztet a Magyar Mérnöki Kamara tanulmánya, amely szerint az elektromobilitás sokkal összetettebb ügy annál, mint hogy lecseréljük a benzines autókat akkumulátorosokra. Az energiaellátás, a töltőhálózat, a szabályozás és a fogyasztói szokások ugyanúgy részei az egyenletnek.

Elektromos autókat töltenek egy utcai töltőoszlopról

Fotó: WOLFRAM STEINBERG / DPA

A szakmai anyag egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos autók környezeti hatását csak teljes életciklusuk alapján lehet reálisan megítélni. Bár az akkumulátorgyártás jelentős energiaigénnyel jár, a használat során keletkező jóval alacsonyabb kibocsátás viszonylag gyorsan ledolgozza ezt a hátrányt. Hosszabb távon így egyértelműen kedvezőbb mérleg rajzolódik ki.

Az elektromos autózásnak vannak előnyei

A kamara szerint Magyarország kedvező helyzetből indul: az autóipari háttér, az akkumulátorgyártás erősödése és a fejlődő infrastruktúra komoly lehetőséget jelenthet. Ehhez azonban szemléletváltásra van szükség. A jelenlegi támogatási rendszer főként a járművásárlást ösztönzi, miközben a jövőben sokkal fontosabb lehet, hogy ki mennyit és milyen energiaforrásból közlekedik.

A tanulmány hangsúlyozza: az elektromos mobilitás klímaelőnye nagyrészt azon múlik, mennyire zöld az energiarendszer. Emiatt felértékelődik a megújuló energia szerepe, az otthoni energiamenedzsment, valamint az intelligens hálózati megoldások fejlesztése is.

A mérnöki kamara olyan ösztönzőrendszert sürget, amely nemcsak támogatásokat oszt, hanem a valós környezeti teljesítményt jutalmazza. A következő évek így nem pusztán technológiai versenyt hozhatnak, hanem annak eldöntését is, hogy Magyarország követője vagy alakítója lesz-e az elektromos közlekedés új korszakának.

