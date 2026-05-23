Az elektromos autók a mélygarázsok új tűzkockázatát jelentik? – itt a drámai válasz

Az elektromos autók körüli vita eddig leginkább a hatótávról, a töltőhálózatról vagy az akkumulátorok áráról szólt. Most azonban egy sokkal kézzelfoghatóbb félelem került előtérbe: mi történik, ha egy villanyautó kigyullad egy zárt mélygarázsban? A probléma nem elsősorban az, hogy az e-mobilok gyakrabban gyulladnának ki. Sőt, több nemzetközi statisztika szerint ritkább az EV-tűz, mint a hagyományos benzines vagy dízel autóknál.

Elektromos autók töltőállomásai egy parkolóházban

Egy nem megfelelő csatlakozás, egy fokozatosan romló kontaktus vagy egy túlterhelt töltőberendezés mind olyan helyzetet teremthet, amely lokális túlmelegedéssel indul, és végső soron ugyanabba a folyamatba torkollik, tűz keletkezik. A gond inkább az oltás nehézségében rejlik. A lítiumion-akkumulátorok úgynevezett termikus elszabadulása során a cellák láncreakciószerűen hevülnek fel, extrém hőmérsékletet és mérgező gázokat termelve. Egy ilyen tüzet nem lehet egyszerűen lelocsolni. Ráadásul az akkumulátor akár órákkal vagy napokkal később újra begyulladhat.

„A legtöbb esetben a tűz nem egy látványos meghibásodás következtében alakul ki, hanem egy lassan kialakuló hőterheléssel kezdődik, amit sem a személyzet, sem egy hagyományos rendszer nem veszi észre időben” – mondja Móró Tibor, a Smartme Building Technologies Kft. ügyvezető igazgatója.

Elektromos autók számára kijelölt parkolózónák

Mélygarázsban mindez különösen veszélyes. A szűk tér, a korlátozott szellőzés és a nehéz megközelíthetőség miatt a tűzoltók gyakran csak jelentős késéssel tudják megkezdeni az oltást. Közben a hő gyorsan átterjedhet más autókra, az épület szerkezetére, a füst pedig pillanatok alatt ellepheti a menekülési útvonalakat. Európa több országában ezért már új szabályozásokon dolgoznak. Egyre több helyen vizsgálják, szükség van-e speciális sprinkler-rendszerekre, hőkamerás megfigyelésre vagy külön elektromos autók számára kijelölt parkolózónák kialakítására. A kérdés azért sürgető, mert a mélygarázsokat eredetileg nem ilyen típusú energiatárolók tömeges jelenlétére tervezték.