Az elektromos autók a mélygarázsok új tűzkockázatát jelentik? – itt a drámai válasz

Az elektromos autók körüli vita eddig leginkább a hatótávról, a töltőhálózatról vagy az akkumulátorok áráról szólt. Most azonban egy sokkal kézzelfoghatóbb félelem került előtérbe: mi történik, ha egy villanyautó kigyullad egy zárt mélygarázsban? A probléma nem elsősorban az, hogy az e-mobilok gyakrabban gyulladnának ki. Sőt, több nemzetközi statisztika szerint ritkább az EV-tűz, mint a hagyományos benzines vagy dízel autóknál.
Egy nem megfelelő csatlakozás, egy fokozatosan romló kontaktus vagy egy túlterhelt töltőberendezés mind olyan helyzetet teremthet, amely lokális túlmelegedéssel indul, és végső soron ugyanabba a folyamatba torkollik, tűz keletkezik. A gond inkább az oltás nehézségében rejlik. A lítiumion-akkumulátorok úgynevezett termikus elszabadulása során a cellák láncreakciószerűen hevülnek fel, extrém hőmérsékletet és mérgező gázokat termelve. Egy ilyen tüzet nem lehet egyszerűen lelocsolni. Ráadásul az akkumulátor akár órákkal vagy napokkal később újra begyulladhat.
„A legtöbb esetben a tűz nem egy látványos meghibásodás következtében alakul ki, hanem egy lassan kialakuló hőterheléssel kezdődik, amit sem a személyzet, sem egy hagyományos rendszer nem veszi észre időben” – mondja Móró Tibor, a Smartme Building Technologies Kft. ügyvezető igazgatója.
Elektromos autók számára kijelölt parkolózónák
Mélygarázsban mindez különösen veszélyes. A szűk tér, a korlátozott szellőzés és a nehéz megközelíthetőség miatt a tűzoltók gyakran csak jelentős késéssel tudják megkezdeni az oltást. Közben a hő gyorsan átterjedhet más autókra, az épület szerkezetére, a füst pedig pillanatok alatt ellepheti a menekülési útvonalakat. Európa több országában ezért már új szabályozásokon dolgoznak. Egyre több helyen vizsgálják, szükség van-e speciális sprinkler-rendszerekre, hőkamerás megfigyelésre vagy külön elektromos autók számára kijelölt parkolózónák kialakítására. A kérdés azért sürgető, mert a mélygarázsokat eredetileg nem ilyen típusú energiatárolók tömeges jelenlétére tervezték.
Magyarországon a nyilvános töltőinfrastruktúra is dinamikusan bővül az elektromos járművek számának növekedésével párhuzamosan. A MEKH legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt országszerte, amelyek döntő része váltakozó áramú (AC) töltő, mellettük egyre több egyenáramú (DC) gyorstöltő.
A villanyautók tehát nem feltétlenül gyakoribb, hanem másfajta tűzveszélyt hoznak magukkal. És miközben a városok egyre zöldebbé válnának, a föld alatt új biztonsági kihívás születik.
