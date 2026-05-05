Sokkal drágább lesz az elektromos autózás? – rengeteg a bizonytalanság

Az elektromos autók körüli vita új szintre lépett: a felhasználók egy része szerint a most kedvezőnek tűnő fenntartási költségek mögött komoly, később jelentkező terhek húzódnak meg.

Megéri elektromos autót venni? Egyelőre nincs egyértelmű válasz

Fotó: Vauxhall

Sokan attól tartanak, hogy az állami támogatások fokozatos megszűnésével az árak emelkedni fognak, miközben új adók – például energia- vagy gépjárműadók – jelenhetnek meg, hogy pótolják a kieső költségvetési bevételeket.

A kritikusok szerint az elektromos autók egyik legnagyobb kockázata az akkumulátor: drága, idővel elhasználódik, és cseréje akár gazdaságtalanná teheti az autót.

Egyes vélemények szerint néhány év után jelentősen csökkenhet az értékük, ami komoly veszteséget jelenthet a tulajdonosoknak – írja a Focus.

Az elektromos autó valóban megtakarítást jelent?

Ugyanakkor sok felhasználó épp az ellenkezőjéről számol be. A mindennapi használat során – különösen otthoni töltéssel vagy napelemes rendszerrel – az elektromos autók üzemeltetése jelentősen olcsóbb lehet. Kevesebb a kopó alkatrész, alacsonyabbak a karbantartási költségek, és a villamos energia sok esetben kedvezőbb, mint az üzemanyag.

A valóság azonban árnyaltabb: hogy egy elektromos autó valóban megtakarítást jelent-e, nagyban függ az egyéni körülményektől.

A használati szokások, az áram ára, a töltési lehetőségek és az állami szabályozás mind döntő szerepet játszanak. Aki nem családi házban lakik, az biztosan drágábban tud csak tölteni. És az is biztos, hogy az állami vagy akár az EU-s szabályozás bármikor változhat.

A vita tehát korántsem lezárt. Miközben az elektromos autók terjedése folytatódik, egyre többen teszik fel a kérdést: valóban olcsóbb jövő felé haladunk – vagy csak később fizetjük meg az árát?

Az Origo a napokban arról írt, hogy melyek a legjobb hatótávú villanyautók. Néhány éve még városi autóként tekintettünk az elektromos autókra, ma viszont a csúcskategória már országokon átívelő utazásokra is képes.

