24 óra múlva véget érhet a háború? Váratlan bejelentést tettek az ukránok

A Met-gála a legborzalmasabb ruhái: túl sok volt a „művészet" — és túl kevés az ízlés – galéria

Elektromos autók töltése: ennyi idő után fogy el a türelem

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hosszú távon autózásnál még jól is jön a 20 perces megállás. Az elektromos autók használói 30 perc felett kezdenek türelmetlenek lenni.
Nemrég írtunk arról, hogy az elektromos autók használóinál valós veszélyt jelent az elhízás, hiszen a töltési szünetben a többség eszik. A DA Direkt biztosítótársaság által végzett felmérésben természetesen a töltési szünetre is kitértek, ami velejárója a hosszú távú utazásoknak. Eszerint a villanyautósok 86% kellemesnek találja a 20 perces megállást, ha ez alatt legalább 200 km-nyi energiát tudnak vételezni, 30 perces megállást már csak 35% tartja kellemesnek. A belső égésű motorral szerelt autók gazdáinál 43% nyilatkozta azt, hogy a 10 percnél hosszabb szünet számukra elfogadhatatlan.

Addig nem baj a töltési szünet, amíg csak 20 percet kell várakoznia az elektromos autó használójának.
20 perc megállás még nem zavarja az elektromos autók használóit, 30 perc már túlságosan hosszú
Fotó: DA Direkt

Még az elektromos autók használói se elégedettek a német töltő-infrastruktúrával

Eltérően ítélik meg az elektromos töltőhálózatot az elektromos és a belső égésű motorral szerelt autók tulajdonosai. Amíg előbbiek 38%-a elégedett az aktuális lefedettséggel (Németország), addig utóbbiaknak csak 10% ítéli úgy, hogy elég töltőpont van. Az elektromos autók használóinak 25%-a hiányolja a nagy teljesítményű töltőket, az újabb villanyautókkal nem tartotta lépést a töltők teljesítménye. A villanyautósok felét zavarja az átláthatatlan tarifadzsungel, azaz hogy Németországban rengeteg alkalmazást kell letöltenie annak, aki hosszú távra utazik villanyautójával, mert nem tud egyszerűen pénzzel fizetni az áramért.
 

 

