Elektromos autók töltése: ennyi idő után fogy el a türelem

Nemrég írtunk arról, hogy az elektromos autók használóinál valós veszélyt jelent az elhízás, hiszen a töltési szünetben a többség eszik. A DA Direkt biztosítótársaság által végzett felmérésben természetesen a töltési szünetre is kitértek, ami velejárója a hosszú távú utazásoknak. Eszerint a villanyautósok 86% kellemesnek találja a 20 perces megállást, ha ez alatt legalább 200 km-nyi energiát tudnak vételezni, 30 perces megállást már csak 35% tartja kellemesnek. A belső égésű motorral szerelt autók gazdáinál 43% nyilatkozta azt, hogy a 10 percnél hosszabb szünet számukra elfogadhatatlan.

Fotó: DA Direkt

Még az elektromos autók használói se elégedettek a német töltő-infrastruktúrával

Eltérően ítélik meg az elektromos töltőhálózatot az elektromos és a belső égésű motorral szerelt autók tulajdonosai. Amíg előbbiek 38%-a elégedett az aktuális lefedettséggel (Németország), addig utóbbiaknak csak 10% ítéli úgy, hogy elég töltőpont van. Az elektromos autók használóinak 25%-a hiányolja a nagy teljesítményű töltőket, az újabb villanyautókkal nem tartotta lépést a töltők teljesítménye. A villanyautósok felét zavarja az átláthatatlan tarifadzsungel, azaz hogy Németországban rengeteg alkalmazást kell letöltenie annak, aki hosszú távra utazik villanyautójával, mert nem tud egyszerűen pénzzel fizetni az áramért.

