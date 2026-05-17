Elképesztő bravúrt hajtott végre a Toyota humanoid robotja!

A Toyotánál dolgozó mérnökök önkéntes munkában indították el 2017-ben a CUE projektet, amelynek célja humanoid robot megalkotása volt. Ez gyorsan ment, hiszen 2019-ben már Guinness-rekordot is beállított a gép azzal, hogy kosárlabda-pályán egymás után 2020 darab büntetőt dobott be. 2024-ben aztán 24,55 méterre dobott egy kosárlabdát a CUE6-os, ami szintén Guinness-világrekordot jelentett. Most pedig itt a Toyota CUE7, amelynél Mesterséges Intelligencia és új végtagok segítségével teljesen új szintre emelték a humanoid robot tudását.

Sokat fejlesztettek a Toyota kosárlabdázó humanoid robotján, ami már mozogni is tud a pályán

Még nem tökéletes a Toyota robotjának labdavezetése

A két kosárlabda-rekordot is magáénak tudó robot már képes a labda pattogtatására is, és már vezetni is tudni a labdát – még ha néha el is veszti azt. Aktuális formájában 2,18 méter magas a szerkezet, aminek a tömege 74 kg, és becslések szerint 46 millió Ft-nyi jenbe kerül egy példány – nem mintha árulnák azt. A Toyota célja a CUE projekttel olyan humanoid robot megalkotása, amit például az idős gondozásban lehet majd használni.

