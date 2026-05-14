Ennek az autómárkának a sofőrjei parkolnak a legrosszabbul! Ön is érintett?

A DiscoverCars nevű autókölcsönző-portál partnerei segítségével vizsgálta meg Európa öt nagyvárosában (Párizs, Róma, Barcelona, Amszterdam és Manchester) a parkolási helyzetet. A hazai városokból is ismert jelenség, hogy egy helyen a rendelkezésre álló helyek számához képest sokan akarnak megállni, ami néha kreatív megoldásokhoz vezet. Nemcsak a szabálytalanul leállított autók, de a felfestett helyről kilógó járművek is a rosszul leparkolt autók számát gyarapítva szintén bekerültek a listára, amelyen végül 12 autómárka szerepel.

Nemcsak a szabálytalan, de a rosszul pozicionált parkolással is fel lehetett kerülni a listára

A Mercedes-Benz sofőröknek kell újratanulnia a parkolást

Átlagosan az autók 16%-át állították le rosszul vezetőik, Barcelona vezeti a listát 19%-kal, majd Párizs következik 18%-kal. A DiscoverCars által közölt listán a márkanév melletti százalék azt jelzi, az adott márkán belül mekkora az aránya a hibásan leparkolt autóknak.

Rosszul leparkolt autók aránya márkánként

1. Mercedes-Benz 25%

2. Citroën 24,4%

3. BMW 21,7%

4. Tesla 20,5%

5. Volkswagen 20,4%

6. Seat 18,3%

7. Ford 18,1%

8. Audi 17,7%

8. Renault 17,7%

9. Peugeot 14,2%

10. Kia 10,8%

11. Toyota 10,5%



