Ez a márka gyártja a legjobb autókat!

Nekünk magyaroknak közel áll a szívünkhöz a Suzuki, hiszen amikor a szocialista típusokon edződött generáció át ült az esztergomi gyártású Swiftekbe, hirtelen könnyen használható és kvázi soha el nem romló autóban találták magukat. Erre a legjobb példa, hogy még mindig ott vannak az utcán az első években készült példányok. De nem csak a keleti blokk autóihoz képest megbízhatóak a japán márka termékei, hanem abszolút értelemben is az élen vannak.

A legkevesebb garanciális kiadása a Suzukinak van a legfrissebb felmérés alapján

Alig vannak garanciális problémák a Suzuki autóinál

A Warranty Solutions Group nevű brit cég a szigetországban jelen lévő 29 autómárka (statisztikailag értékelhető mennyiségben értékesítenek járműveket) garanciális kiadásait vizsgálva arra jutott, hogy a Suzuki gyártja a legjobb autókat, hiszen neki kell a legkevesebbet költenie garanciális ügyintézésre. A WSG szerint mindössze az ügyfelek 6,29%-ának van panasza, márpedig a 10 éves szervizlátogatáshoz kötött garancia (márkaszerviz-látogatást követően automatikusan hosszabbodik egy évvel, legfeljebb az autó 10 éves koráig és/vagy 160 900 km-es futásteljesítményéig) miatt sokáig kapcsolatban maradnak a gyárral az ügyfelek.