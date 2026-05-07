Ez a világ 10 legnagyobb autógyára. Ön szerint ebből hány van Ázsiában?

A Magyarországon is érdekelt BYD uralja a lista elejét. A világ legnagyobb autógyárában 100 000 ember dolgozik!
Karl Benz 140 évvel ezelőtt szabadalmaztatta az autót, de a tömeggyártás bölcsője az USA-ban van, ahol az Oldsmobile 1903-ban már bevezette a futószalagon termelést – amit aztán a Ford tökéletesített a nagy sebességű futószalag bevezetésével 1913-ban, öt évvel a Model T gyártásának elindítása után. Ehhez képest ma az alkalmazottak számát tekintve a világ 10 legnagyobb autógyára közül 7 Ázsiában található, 3 Európában, tehát az Egyesült Államok nem került fel a TOP10-es listára.

100 000 alkalmazottjával a BYD Xi'an-ban lévő autógyára áll a lista élén.
A legtöbb emberrel dolgozó autógyárak listáján a BYD az 1., 2., 4. és 5. helyet is megszerezte
Fénykorában a Lada élen lett volna, ma csak a 9. helyre jó a Volga menti autógyár

Ennek fő oka a magas szintű automatizálás, aminek köszönhetően folyamatosan csökkentik az élőmunka-részarányt a gyárak, illetve a csökkenő kereslet miatt fogják vissza a termelést, ami elbocsátásokhoz vezet. A legjobb példa erre a lista 9. helyén szereplő Lada-gyár Togliattiban, ahol manapság 33 000 ember dolgozik – az AutoVAZ aranykorában 120 000 embert foglalkoztattak a Volga menti autógyárban. Kakukktojás a Suzuki indiai gyára, ami valójában egymástól 30 km-re lévő két autógyárat jelent, azonban a Maruti közösen kezeli/vezeti a két üzemet, ezért azt egynek számolják.
 

BYDXi’an100 000 fő
BYDHefei80 000 fő
VolkswagenWolfsburg70 000 fő
BYDZhengzhou60 000 fő
BYDChangsa60 000 fő
AudiIngolstadt40 000 fő
SuzukiGurugram/Manesar35 000 fő
HyundaiUlsan34 000 fő
LadaTogliatti33 000 fő
Mercedes-BenzSindelfingen32 000 fő
