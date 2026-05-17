Ez durva: nem mindennapi látvány bénította meg Tapolcát!

Már kezdenek kikopni az utakról a magyar buszok, de van remény. Múlt hétvégén Tapolcán gyűltek össze az Ikarusok rajongói.
Tapolcán minden második évben rendezik meg az Ikarus-találkozót, váltásban egy németországi rendezvénnyel. Idén a múlt hétvégén gyűltek össze a magyar autóbuszok a városban, és mivel a rendezvénynek helyt adó városközpontot kinőtték, idén a város szélén lehetett megcsodálni a járműveket. Az érdeklődőket klasszikus autóbuszok szállították a helyszínre.
Menet közben is ki lehetett próbálni a klasszikus Ikarus buszokat
Nem a statikus kiállításon volt a hangsúly, ahogy az az autopro.hu helyszíni beszámolójából kiderül, hanem a felvonuláson, a 70, rajongókkal és érdeklődőkkel megtöltött autóbusz ment egy kört a Káli-medencében. Idén a megszokott DDR-buszok mellett Lengyelországból és Skandináviából is érkezett Ikarus a találkozóra.
