Ez fájni fog: gigantikus bírságot fizet a Volkswagen

Fennállásának egyik legnagyobb válságát éli át a Volkswagen, amely ugyan a hagyományos autógyártók között elég jól áll az elektromos átállás terén, de a Brüsszel által előírt flottafogyasztási (CO2-kibocsátás) értékeket nem tudja elérni. Arno Antlitz a VW-konszern pénzügyi vezetője szerint a következő három évben évi 500 millió euró büntetést fog fizetni az EU-nak, tehát 1,5 milliárd eurót (544 milliárd Ft) költenek bírságra ahelyett, hogy ezt a pénzt mondjuk a villanyautók fejlesztésére-gyártására fordítanák.

Egy lépés a megfelelő irányba az ID.Polo, de a Volkswagen még messze van attól, hogy pénzt keressen az elektromos autókkal

A problémát az jelenti, hogy az elektromos autókkal még nem tudnak pénzt keresni, így muszáj benzines és dízel autókat értékesíteniük, ami után viszont büntetést fizetnek. Még a most bemutatott ID.Polo se hozza el a megváltást, a Volkswagen úgy számol, hogy az évtized végére gyártásba kerülő SSP műszaki alap jelenti majd a fordulópontot – akkor már nagyobb darabszámban és megfelelő profittal tudják majd értékesíteni a villanyautókat. Európában a megugró üzemanyagárak miatt az első negyedévben 20,6%-ra növekedett az új autó piacon az elektromos autók részaránya.