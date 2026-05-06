Ez fájni fog: gigantikus bírságot fizet a Volkswagen

Nem lesz meg a Brüsszel által előírt flottafogyasztás. A Volkswagen úgy számol, 1,5 milliárd euró, azaz 544 milliárd Ft bírságot kell fizetnie.
volkswagenbírságautós hír

Fennállásának egyik legnagyobb válságát éli át a Volkswagen, amely ugyan a hagyományos autógyártók között elég jól áll az elektromos átállás terén, de a Brüsszel által előírt flottafogyasztási (CO2-kibocsátás) értékeket nem tudja elérni. Arno Antlitz a VW-konszern pénzügyi vezetője szerint a következő három évben évi 500 millió euró büntetést fog fizetni az EU-nak, tehát 1,5 milliárd eurót (544 milliárd Ft) költenek bírságra ahelyett, hogy ezt a pénzt mondjuk a villanyautók fejlesztésére-gyártására fordítanák.

A következő három évben biztos bírságot fizet a Volkswagen a magas flottafogyasztás miatt.
Egy lépés a megfelelő irányba az ID.Polo, de a Volkswagen még messze van attól, hogy pénzt keressen az elektromos autókkal
Fotó: Volkswagen AG

Még pár évbe telik, mire az elektromos autókkal is pénzt keres a Volkswagen

A problémát az jelenti, hogy az elektromos autókkal még nem tudnak pénzt keresni, így muszáj benzines és dízel autókat értékesíteniük, ami után viszont büntetést fizetnek. Még a most bemutatott ID.Polo se hozza el a megváltást, a Volkswagen úgy számol, hogy az évtized végére gyártásba kerülő SSP műszaki alap jelenti majd a fordulópontot – akkor már nagyobb darabszámban és megfelelő profittal tudják majd értékesíteni a villanyautókat. Európában a megugró üzemanyagárak miatt az első negyedévben 20,6%-ra növekedett az új autó piacon az elektromos autók részaránya.

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!