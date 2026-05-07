Ezek a legtakarékosabb autók! Az öné köztük van?

A brit CarGurus küldetése, hogy mindenki megtalálja a saját igényeinek megfelelő autót, ennek érdekében rendszeresen tesztelik az új modelleket is. Mivel az anyagi szempontok előtérbe kerültek az aktuális helyzetben, közreadták a legújabb autók gyakorlatban mért fogyasztás-listáját, külön a benzineseknek, külön a hibrideknek és külön az dízeleknek is elárulták a legtakarékosabb képviselőit. Az első fejezetet a Suzuki Swift nyerte meg, ráadásul kézi váltóval bizonyult jobbnak az automata ellenfeleknél.

A legtakarékosabb autók alulmúlják a szabványos fogyasztásukat

Az 1,2 literes lágyhibrid benzines Suzuki Swift 64,2 mérföld/gallon, azaz 3,66 l/100 km-es fogyasztást ért el, alulmúlva ezzel a 4,4 l/100 km-es szabványos fogyasztási értéket. A hibrideknél a Mazda2 1.5 Hybrid nyert 76,3 mérföld/gallonon, azaz 3,08 l/100 km-rel, míg a legjobb fogyasztású dízel a Škoda Octavia lett 65,8 mérföld/gallon, azaz 3,57 l/100 km-es értékkel.

1 Suzuki Swift 1.2 5MT 2WD 64,2 mpg 3,66 l/100 km 2 Vauxhall (Opel) Corsa Hybrid 110 62,8 mpg 3,75 l/100 km 3 Peugeot 208 Hybrid 110 62,7 mpg 3,75 l/100 km 4 Vauxhall (Opel) Mokka 1.2 Hybrid 145 58,9 mpg 3,99 l/100 km 4 Alfa Romeo Junior Ibrida 145 58,9 mpg 3,99 l/100 km 4 Fiat 600 1.2 Hybrid 48V 110 58,9 mpg 3,99 l/100 km Legtakarékosabb benzines autók

1 Mazda2 Hybrid 1.5 Hybrid 2WD 116 76,3 mpg 3,08 l/100 km 2 Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 2WD 116 72,4 mpg 3,25 l/100 km 3 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 2WD 116 67,2 mpg 3,50 l/100 km 4 Renault Clio E-Tech 1.6 Hybrid 145 65,7 mpg 3,58 l/100 km 5 Renault Captur E-Tech 1.8 Hybrid 160 65,7 mpg 3,58 l/100 km Legtakarékosabb hibrid autók