Ezek a legtakarékosabb autók! Az öné köztük van?

A brit CarGurus küldetése, hogy mindenki megtalálja a saját igényeinek megfelelő autót, ennek érdekében rendszeresen tesztelik az új modelleket is. Mivel az anyagi szempontok előtérbe kerültek az aktuális helyzetben, közreadták a legújabb autók gyakorlatban mért fogyasztás-listáját, külön a benzineseknek, külön a hibrideknek és külön az dízeleknek is elárulták a legtakarékosabb képviselőit. Az első fejezetet a Suzuki Swift nyerte meg, ráadásul kézi váltóval bizonyult jobbnak az automata ellenfeleknél.
A legtakarékosabb autók alulmúlják a szabványos fogyasztásukat
Az 1,2 literes lágyhibrid benzines Suzuki Swift 64,2 mérföld/gallon, azaz 3,66 l/100 km-es fogyasztást ért el, alulmúlva ezzel a 4,4 l/100 km-es szabványos fogyasztási értéket. A hibrideknél a Mazda2 1.5 Hybrid nyert 76,3 mérföld/gallonon, azaz 3,08 l/100 km-rel, míg a legjobb fogyasztású dízel a Škoda Octavia lett 65,8 mérföld/gallon, azaz 3,57 l/100 km-es értékkel.
|1
|Suzuki Swift 1.2 5MT 2WD
|64,2 mpg
|3,66 l/100 km
|2
|Vauxhall (Opel) Corsa Hybrid 110
|62,8 mpg
|3,75 l/100 km
|3
|Peugeot 208 Hybrid 110
|62,7 mpg
|3,75 l/100 km
|4
|Vauxhall (Opel) Mokka 1.2 Hybrid 145
|58,9 mpg
|3,99 l/100 km
|4
|Alfa Romeo Junior Ibrida 145
|58,9 mpg
|3,99 l/100 km
|4
|Fiat 600 1.2 Hybrid 48V 110
|58,9 mpg
|3,99 l/100 km
|1
|Mazda2 Hybrid 1.5 Hybrid 2WD 116
|76,3 mpg
|3,08 l/100 km
|2
|Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 2WD 116
|72,4 mpg
|3,25 l/100 km
|3
|Toyota Yaris 1.5 Hybrid 2WD 116
|67,2 mpg
|3,50 l/100 km
|4
|Renault Clio E-Tech 1.6 Hybrid 145
|65,7 mpg
|3,58 l/100 km
|5
|Renault Captur E-Tech 1.8 Hybrid 160
|65,7 mpg
|3,58 l/100 km
|1
|Škoda Octavia 2.0 TDI 115
|65,8 mpg
|3,57 l/100 km
|2
|Volkswagen Golf 2.0 TDI 115
|64,2 mpg
|3,66 l/100 km
|3
|Mercedes-Benz C 220d
|62,8 mpg
|3,74 l/100 km
|4
|Seat Leon 2.0 TDI 115
|62,3 mpg
|3,77 l/100 km
|4
|Audi A3 Limousine 2.0 TDI 150
|59,4 mpg
|3,96 l/100 km