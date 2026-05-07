Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Úgy nekiestek Zelenszkijnek, mint részeg a kocsmaajtónak – mutatjuk!

Sport

Szoboszlait a modern futballisták mintapéldájának tartják az angolok

fogyasztás

Ezek a legtakarékosabb autók! Az öné köztük van?

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit CarGurus vizsgálta az új autók fogyasztását. A benzinesek között a Suzuki Swift lett a legtakarékosabb.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fogyasztássuzukiautós hír

A brit CarGurus küldetése, hogy mindenki megtalálja a saját igényeinek megfelelő autót, ennek érdekében rendszeresen tesztelik az új modelleket is. Mivel az anyagi szempontok előtérbe kerültek az aktuális helyzetben, közreadták a legújabb autók gyakorlatban mért fogyasztás-listáját, külön a benzineseknek, külön a hibrideknek és külön az dízeleknek is elárulták a legtakarékosabb képviselőit. Az első fejezetet a Suzuki Swift nyerte meg, ráadásul kézi váltóval bizonyult jobbnak az automata ellenfeleknél.

A szívómotoros, kézi váltós Suzuki Swift remekel a legtakarékosabb autók között.
A kézi váltós Suzuki Swift lett a legtakarékosabb a benzinesek között a CarGurus fogyasztástesztjén
Fotó: Suzuki

A legtakarékosabb autók alulmúlják a szabványos fogyasztásukat

Az 1,2 literes lágyhibrid benzines Suzuki Swift 64,2 mérföld/gallon, azaz 3,66 l/100 km-es fogyasztást ért el, alulmúlva ezzel a 4,4 l/100 km-es szabványos fogyasztási értéket. A hibrideknél a Mazda2 1.5 Hybrid nyert 76,3 mérföld/gallonon, azaz 3,08 l/100 km-rel, míg a legjobb fogyasztású dízel a Škoda Octavia lett 65,8 mérföld/gallon, azaz 3,57 l/100 km-es értékkel.

1Suzuki Swift 1.2 5MT 2WD64,2 mpg3,66 l/100 km
2Vauxhall (Opel) Corsa Hybrid 11062,8 mpg3,75 l/100 km
3Peugeot 208 Hybrid 11062,7 mpg3,75 l/100 km
4Vauxhall (Opel) Mokka 1.2 Hybrid 14558,9 mpg3,99 l/100 km
4Alfa Romeo Junior Ibrida 14558,9 mpg3,99 l/100 km
4Fiat 600 1.2 Hybrid 48V 11058,9 mpg3,99 l/100 km
Legtakarékosabb benzines autók
1Mazda2 Hybrid 1.5 Hybrid 2WD 11676,3 mpg3,08 l/100 km
2Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 2WD 11672,4 mpg3,25 l/100 km
3Toyota Yaris 1.5 Hybrid 2WD 11667,2 mpg3,50 l/100 km
4Renault Clio E-Tech 1.6 Hybrid 14565,7 mpg3,58 l/100 km
5Renault Captur E-Tech 1.8 Hybrid 16065,7 mpg3,58 l/100 km
Legtakarékosabb hibrid autók
1Škoda Octavia 2.0 TDI 11565,8 mpg3,57 l/100 km
2Volkswagen Golf 2.0 TDI 11564,2 mpg3,66 l/100 km
3Mercedes-Benz C 220d62,8 mpg3,74 l/100 km
4Seat Leon 2.0 TDI 11562,3 mpg3,77 l/100 km
4Audi A3 Limousine 2.0 TDI 15059,4 mpg3,96 l/100 km
Legtakarékosabb dízel autók

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!