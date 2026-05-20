Ezekre figyeljen nyáron, ha volán mögé ül!

Az érettségi vizsgák utáni hetek nemcsak a felnőtt élet kezdetét, hanem a szabadság időszakát és az önálló autós túrákat is jelentik: spontán balatoni utak, fesztiválhétvégék, éjszakai kocsikázások a haverokkal. A friss jogosítvány azonban nemcsak lehetőséget, de komoly felelősséget is jelent. Itt vannak a Hankook szakértőinek és Kőrös Andrásnak, a Hungaroring Driving Center szakmai vezetőjének jó tanácsai a kezdő sofőrök első önálló kilométereihez, hogy az út ne a stresszről, hanem az élményekről szóljon.
A friss jogosítványhoz nem mellékelnek tapasztalatot – ebben segítünk
1. A volán mögött nincs helye a bizonygatásnak, a figyelemnek viszont annál inkább!
A kezdő sofőrök legnagyobb kihívása sokszor nem a forgalom, hanem az, ami az autóban történik: a hangos baráti társaság, beszélgetés, viccelődés és a megváltozott körülmények együtt könnyen elvonhatják a figyelmet.
„A társaság tagjaihoz is van egy kérésünk: ne akarják rávenni a sofőrt semmilyen stiklire vagy virtuskodásra. A leggyakrabban ez a sebességkorlátok figyelmen kívül hagyásában nyilvánul meg, amit jobb esetben bírsággal jutalmaznak, rosszabb esetben balesethez vezethet. Ha bármi baj történik, ők is megszenvedik. A vezető pedig álljon ellen a csábításnak, a „nem mered…” kezdetű mondatoknak, a piszkálódásnak” – mondja Kőrös András. A navigációt és a zeneválasztást is érdemes inkább az utasokra bízni – a sofőrnek ugyanis egy dolga van: kizárólag az útra figyelni.
2. Egy telepakolt autó nem úgy viselkedik, ahogy azt a forgalmi órákon megszoktuk
Friss jogosítvánnyal, vezetési tapasztalat híján könnyű alábecsülni a „megváltozott fizika” jelentőségét: amikor az autó tele van utasokkal és csomagokkal, a jármű viselkedése látványosan eltér attól, amit a gyakorlati órákon és a forgalmi vizsgán megszokhattunk.
A plusz súly miatt az autó tömege és súlypontja is megváltozik, ami már önmagában is befolyásolja a vezethetőséget. Ilyenkor a kocsi nem reagál olyan gyorsan és közvetlenül, mint üresen – minden mozdulat „lomhábbá” válik. A szakértők éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor nem szabad ugyanazzal a rutinnal vezetni, mint vizsgahelyzetben. Érdemes korábban fékezni, nagyobb követési távolságot tartani, és a kanyarokat is sokkal óvatosabban bevenni.
3. Nem múlik a fáradtság? Ne a koffeinadagot emeld, inkább állj meg pihenni!
Az érettségi, az egyetemi vizsgák tanulós, alváshiányos időszaka – vagy éppen az ezeket követő ünneplés – könnyen kimerültséget hagyhat maga után, ami a hosszú, monoton autópályás vezetéssel különösen veszélyes kombinációt jelenthet. A Hankook szakértői szerint ilyenkor nagy hiba automatikusan az energiaitalhoz vagy extra koffeinhez nyúlni, helyette sokkal hatékonyabb és biztonságosabb megoldás lehet egy rövid, 15-20 perces pihenő, vagy egy kis átmozgatás egy pihenőhelyen.
A szakemberek emellett hangsúlyozzák, a felelősség a fesztiválok idején is alapfeltétel: volán mögé csak kipihenten és vezetésre ténylegesen alkalmas állapotban szabad ülni – mert a biztonság minden közös nyári élménynél fontosabb.
4. Amit nem látsz, az is életbevágó: az elöregedett gumi komoly veszélyt rejt
A fiatal sofőröknél különösen fontos a technikai biztonság kérdése is, hiszen sokan régebbi, használt, esetleg kölcsönkapott „kezdőautókkal” indulnak neki a nyári utaknak. A Hankook mérnökei éppen ezért külön is kiemelik: hiába van az autóban modern biztonsági rendszer, az csak akkor tud jól működni, ha az abroncsok is megfelelő állapotban vannak, ugyanis ez a négy pont az, ahol az autó ténylegesen kapcsolatban van az úttal. Mindegy, hogy valamelyik rokontól vagy éppen a legjobb havertől kapjuk kölcsön, egy használt autó átvételekor az egyik legelső és legfontosabb lépés a gumik korának és állapotának ellenőrzése. Az elöregedett, repedezett abroncs ugyanis esőben vagy hirtelen fékezésnél már nem tudja azt a tapadást és biztonságot nyújtani, amit korszerű, jó állapotú társai.
5. Nem mindegy, mennyire van felfújva – főleg, ha tele az autó
Az indulás előtti felkészülés egyik leggyakrabban elfelejtett, mégis kulcsfontosságú lépése a keréknyomás ellenőrzése. Ha már négyen-öten ülnek az autóban, majd még bekerül a hangfal, a teljes hétvégi csomag és a bogrács is, akkor az abroncsnyomást is ehhez a terhelt állapothoz kell igazítani – a gyártó által előírt értékek szerint. Ez nemcsak a biztonságot növeli, hanem azt is segíti, hogy az autó stabilabban és kiszámíthatóbban viselkedjen az úton. A megfelelő guminyomás ráadásul a fogyasztásra is hatással van, így nem kell majd oda-vissza sorban állni a kúton, ha csak a Velencei-tóra ugrik le a társaság.
