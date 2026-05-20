Ezekre figyeljen nyáron, ha volán mögé ül!

Az érettségi vizsgák utáni hetek nemcsak a felnőtt élet kezdetét, hanem a szabadság időszakát és az önálló autós túrákat is jelentik: spontán balatoni utak, fesztiválhétvégék, éjszakai kocsikázások a haverokkal. A friss jogosítvány azonban nemcsak lehetőséget, de komoly felelősséget is jelent. Itt vannak a Hankook szakértőinek és Kőrös Andrásnak, a Hungaroring Driving Center szakmai vezetőjének jó tanácsai a kezdő sofőrök első önálló kilométereihez, hogy az út ne a stresszről, hanem az élményekről szóljon.

A friss jogosítványhoz nem mellékelnek tapasztalatot – ebben segítünk

1. A volán mögött nincs helye a bizonygatásnak, a figyelemnek viszont annál inkább!

A kezdő sofőrök legnagyobb kihívása sokszor nem a forgalom, hanem az, ami az autóban történik: a hangos baráti társaság, beszélgetés, viccelődés és a megváltozott körülmények együtt könnyen elvonhatják a figyelmet.

„A társaság tagjaihoz is van egy kérésünk: ne akarják rávenni a sofőrt semmilyen stiklire vagy virtuskodásra. A leggyakrabban ez a sebességkorlátok figyelmen kívül hagyásában nyilvánul meg, amit jobb esetben bírsággal jutalmaznak, rosszabb esetben balesethez vezethet. Ha bármi baj történik, ők is megszenvedik. A vezető pedig álljon ellen a csábításnak, a „nem mered…” kezdetű mondatoknak, a piszkálódásnak” – mondja Kőrös András. A navigációt és a zeneválasztást is érdemes inkább az utasokra bízni – a sofőrnek ugyanis egy dolga van: kizárólag az útra figyelni.

2. Egy telepakolt autó nem úgy viselkedik, ahogy azt a forgalmi órákon megszoktuk

Friss jogosítvánnyal, vezetési tapasztalat híján könnyű alábecsülni a „megváltozott fizika” jelentőségét: amikor az autó tele van utasokkal és csomagokkal, a jármű viselkedése látványosan eltér attól, amit a gyakorlati órákon és a forgalmi vizsgán megszokhattunk.

A plusz súly miatt az autó tömege és súlypontja is megváltozik, ami már önmagában is befolyásolja a vezethetőséget. Ilyenkor a kocsi nem reagál olyan gyorsan és közvetlenül, mint üresen – minden mozdulat „lomhábbá” válik. A szakértők éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor nem szabad ugyanazzal a rutinnal vezetni, mint vizsgahelyzetben. Érdemes korábban fékezni, nagyobb követési távolságot tartani, és a kanyarokat is sokkal óvatosabban bevenni.