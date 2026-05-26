A gitárerősítőtől tanult el trükköket a Ferrari elektromos autója

Öt éven dolgoztak a Ferrari mérnökei első elektromos autójukon, ebben benne van az is, hogy nem egyszerűen csak vásárolják az akkumulátor-cellákat az SK On-tól, de azok kémiai-fizikai kialakítása az olasz mérnökök útmutatásai alapján történik. Tehát teljes mértékben saját fejlesztésű a Ferrari Luce, beleértve az akkumulátort is, így a márkától megszokott vezetési élményre számíthatnak a vásárlók.

Aerodinamikailag optimalizált felniket készítettek a Ferrari formatervezői, az ablaktörlőkkel nem tudtak mit kezdeni

Nem kér a műhangból a Ferrari, a meglévőt erősíti fel

Ami azért kicsit más lesz, mint amit eddig megszokhattak, hiszen belső égésű motor híján a hangélmény átalakul. Nem voltak hajlandóak műhangot készíteni, vagy mikrofonnal felvett hanggal vakítani az ügyfeleket mint a Mercedes-AMG négyajtós GT esetén, helyette a meglévőből dolgoztak. A hajtás vibrációit erősítik fel a hangszóróból sugárzott hanggá, szabadalmaztatott az algoritmus, ami meghatározza, hogy melyik az emberek által kellemesnek ítélt frekvencia. Nem csak hang, de megjelenés tekintetében is új utakon jár a Ferrari Luce, letisztult a forma, ami elöl-hátul nagy méretű szárnyat is tartalmaz – ami csak második pillantásra lesz nyilvánvaló. Teljesen burkolt a padló, beleértve a futómű lengőkarjait is, az ablaktörlőket jobb híján az A-oszlopokhoz helyezték el, ott zavarják a legkevésbé a légáramlást.

Több mint 5 méter hosszú a karosszéria, amiben egymással szembe nyíló ajtókon át megközelíthető tágas utasteret és 597 literes csomagteret tudtak kialakítani. Letisztult a belső, a központi érintőképernyő a vezető vagy az utas felé fordítható, a hátsó utasok képernyőjükön élőben követhetik a menetinformációkat (sebesség- és teljesítménymérő). Annyi a csavar a kapcsolódó alkalmazásban, hogy annak segítségével a használó távolról tudja kondicionálni az akkumulátort, így amikor beül, az autó már képes a teljes teljesítmény leadására. A rajtautomatikát egyébként a tetőpanelen elhelyezett kapcsolóval lehet aktiválni.







Alumíniumból készül a váz, aminek szerkezeti tartó eleme a 122 kWh kapacitású akkumulátor, mindegyik kerékhez került egy-egy hajtómotor, a rendszerteljesítmény eléri az 1050 lóerőt, a nyomaték 990 Nm. Azáltal, hogy minden keréknél tudják szabályozni a nyomatékot, aktívan tudják csökkenteni az alulkormányzottságot – ami 2260 kg-os saját tömeg mellett igenis létező probléma –, illetve a kanyarból kigyorsítást tudják kontrollálni. A 0-100 km/óra gyorsulás 2,5 másodpercig tart, a 0-200 km/óra 6,8 másodperc alatt van meg, a csúcssebesség 310 km/óra. A 800 voltos nagyfeszültségű rendszerrel 350 kW-os töltőáramot tudtak megvalósítani, a fékenergia-visszatermelés jóvoltából 0,5 g-s lassulást tud elérni az autó, így még sportos vezetési stílus mellett is a legtöbb lassítást a hidraulikus fékek nélkül menedzseli a rendszer – hegyes vidéken haladva akár 20%-kal növekedhet az egyébként 530 km-es szabványos hatótávolság.