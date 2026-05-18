ferrari

Ha van elég pénz, régi Ferrarit csomagolnak új köntösbe

Az F8 Spider (2019-2023) alapján építették meg az egyedi HC25-öst. A Ferrari ügyfél elektrifikáció nélküli nyitott autót akart.
Van, aki megengedheti magának, hogy elektrifikáció nélküli Ferrari kabriót vásároljon, amire a Special Projects műhely által az F8 Spider alapján most elkészített HC25-ös a legjobb bizonyíték. Az eredetileg 2019-2023 között gyártott roadster volt az utolsó V8-as biturbóval szerelt autója az olaszoknak, egy ilyen térvázat és hajtásláncot vettek alapul az Austinban megrendezett Ferrari Racing Days rendezvényen bemutatott egyedi kabrióhoz.

Hét évvel ezelőtt nagyon ütős volt, de ma se kell panaszkodni az elektrifikáció nélküli Ferrari technikára.
Az utolsó V8-as középmotoros modell alapján valósították meg a Ferrari HC25-öst
Nem lassabb az F8 Spidernél a Ferrari HC25

A megjelenést az aktuális F80-ashoz közelítették, amolyan evolúciós lépcsőként készítették el a karbon karosszériát. A matt holdfény-ezüst színűre fényezett lemezeket a kocsit középen szalagként elválasztó fekete sávba rejtették el a szellőzőnyílásokat, a márkajelzések és a féknyergek sárga színe jelenti a kontrasztot. Egyedi felniket készítettek a Ferrari HC25-öshöz, a 20 colos átmérőjű keréktárcsák elöl 9, hátul 11 col szélesek.

 

Nem nyúltak a motorhoz, a 3902 köbcentis V8-as biturbó 720 LE (7000/perc) és 770 Nm (3250/perc) teljesítményű, ez hétfokozatú duplakuplungos váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket. A tömeget nem árulták el, de azt igen, hogy a 0-100 km/óra gyorsulás 2,9 másodpercig tart, a 0-200 km/óra gyorsulás 8,2 másodpercig tart, a csúcssebesség 340 km/óra – azaz nem változtak a menetteljesítmények a Ferrari F8 Spiderhez képest. Azt nem árulták el, mennyit fizetett a megrendelő az autóért, amelyből nem készül másik példány.
 

Ferrari HC25

 

