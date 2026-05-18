Ha van elég pénz, régi Ferrarit csomagolnak új köntösbe

Van, aki megengedheti magának, hogy elektrifikáció nélküli Ferrari kabriót vásároljon, amire a Special Projects műhely által az F8 Spider alapján most elkészített HC25-ös a legjobb bizonyíték. Az eredetileg 2019-2023 között gyártott roadster volt az utolsó V8-as biturbóval szerelt autója az olaszoknak, egy ilyen térvázat és hajtásláncot vettek alapul az Austinban megrendezett Ferrari Racing Days rendezvényen bemutatott egyedi kabrióhoz.

Az utolsó V8-as középmotoros modell alapján valósították meg a Ferrari HC25-öst

Nem lassabb az F8 Spidernél a Ferrari HC25

A megjelenést az aktuális F80-ashoz közelítették, amolyan evolúciós lépcsőként készítették el a karbon karosszériát. A matt holdfény-ezüst színűre fényezett lemezeket a kocsit középen szalagként elválasztó fekete sávba rejtették el a szellőzőnyílásokat, a márkajelzések és a féknyergek sárga színe jelenti a kontrasztot. Egyedi felniket készítettek a Ferrari HC25-öshöz, a 20 colos átmérőjű keréktárcsák elöl 9, hátul 11 col szélesek.

Nem nyúltak a motorhoz, a 3902 köbcentis V8-as biturbó 720 LE (7000/perc) és 770 Nm (3250/perc) teljesítményű, ez hétfokozatú duplakuplungos váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket. A tömeget nem árulták el, de azt igen, hogy a 0-100 km/óra gyorsulás 2,9 másodpercig tart, a 0-200 km/óra gyorsulás 8,2 másodpercig tart, a csúcssebesség 340 km/óra – azaz nem változtak a menetteljesítmények a Ferrari F8 Spiderhez képest. Azt nem árulták el, mennyit fizetett a megrendelő az autóért, amelyből nem készül másik példány.

