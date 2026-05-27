Az egész internet a Ferrari botrányautóján nevet

A Luce merőben más, mint amit eddig megszoktunk a Ferraritól. Az elektromos autó formavilágán az Apple legendás dizájnere, Jony Ive a LoveFrom ügynökséggel együttműködve dolgozott, ami meg is látszik a végeredményen. A Luce egyszerre futurisztikus luxusautó, technológiai demonstráció és megosztó státuszszimbólum. Nem is vitás ez a Ferrari történetének egyik legnagyobb fordulópontja. A név magyarul azt jelenti: fény. A látvány alapján sokakban felmerhet a kérdés, vajon mit akartak ezzel megvilágítani? A modell nemcsak azért különleges, mert nincs benne V8-as vagy V12-es motor, hanem azért is, mert a dizájn felettébb megosztóra sikeredett. A Luce minden eddigi Ferraritól eltér.

Az új Ferrari Luce rendesen megosztja az embereket

Fotó: Ferrari

Ez a márka első ötüléses autója, amely négy elektromos motorral dolgozik, összesen 1050 lóerős teljesítménnyel. A 0-ról 100 km/órára gyorsulás mindössze 2,5 másodperc, a végsebesség pedig meghaladja a 300 km/órát. Egyetlen feltöltéssel nagyjából 530 kilométer megtételére képes, ára pedig várhatóan 550 ezer eurónál indul majd.

Ilyen lett az új Ferrari Luce utastere

Fotó: Ferrari

AliExpress-Ferrari

A hét elejei bemutató után azonnal felrobbant az internet. Vannak, akik ünneplik az autót, mint a Ferrari jövőjének szimbólumát: letisztult vonalai, minimalista belső tere és high-tech hangulata valóban inkább emlékeztet egy Apple-termékre, mint a klasszikus olasz sportkocsikra – írja a Meduza. A többség szerint azonban a Luce óriási mellélövés, s elvesztette azt a vad karaktert, amely a Ferrarit legendává tette. Többen gúnyosan „AliExpress-Ferrarinak” nevezték, és akadtak olyan kommentelők is, akik szerint még a ChatGPT is merészebb dizájnt tervezett volna. Egy biztos, a Ferraritól nem ilyen autót vártunk. És nemcsak mi, hanem a piac sem, a bemutató után zuhanni kezdett a Ferrari részvénye - írja a CNBC. A befektetőket egyelőre nem nyűgözte le a szokatlan formájú az olasz villanyparipa.