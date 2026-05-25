Komoly változás a Ferrarinál – itt a nagy meglepetés

Nem túlzás azt állítani, hogy Itália egyik ikonja, a Ferrari nemcsak autókat, hanem álmokat is árul. Ám az sem mindegy, milyen a környezet, amelyben megrendeljük gyermekkori vágyaink netovábbját. Az igazán gazdag ügyfeleknek élményt is kell eladni, hangulatot, közösséget, egy komplett világot. A Ferrari új márkaarculata pontosan erről szól.

Így néz ki a Kessel Auto új, hét emeletes zugi Ferrari szalonja

A Kessel Auto a svájci Zugban megnyitott új kereskedése inkább emlékeztet luxusklubra vagy designhotelre, mint hagyományos autószalonra. A hétszintes Ferrari-központ jelenleg a legnagyobb olyan márkakereskedés a világon, amely már az olasz gyártó új koncepciója szerint épült meg.

Főtér a Ferrari szalonban

No, de miben más ez a szalon, mint a korábbiak? Nos, itt minden együtt van: bemutatóterem, használtautó-részleg, szerviz, valamint az ügyfélkapcsolatoknak és a közösségi élményeknek dedikált terek. A projekt egy olyan modern szemléletet tükröz, ahol az építészet, a funkcionalitás és a márkaidentitás együtt teremtenek teljes és egységes élményt. Több a természetes fény, világosabbak a terek, kevesebb a klasszikus versenypiros dráma.

Igazán impozáns és elegáns belülről az új zugi Ferrari kereskedés

Az új filozófia központi eleme a „Piazza”, vagyis egy olasz főtér hangulatára épített közösségi tér.

Elsőre furcsának tűnhet, hogy egy sportautómárka társasági helyszínt épít a szalon közepére, de a Ferrari pontosan érzi, hogyan változik a luxuspiac. A projekt középpontjában az az egyértelmű koncepció áll, hogy a Ferrari nem csupán egy termék, hanem egy teljes körű élmény. Valamennyi tér egy egységes történet részét képezi, amelyben az ügyfél aktív szereplővé válik.

A zugi új Ferrari kereskedés belülről

Kevesebb a versenypiros szín az új Ferrari szalonban

