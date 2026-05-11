Figyelem: ezek a leginkább problémás autók – akár az öné is köztük lehet!

A brit Warrantywise garanciaszerződéseket kínál személyautók, könnyű haszonjárművek, elektromos autók és klasszikus járművek számára, amelyek segítik keretek között tartani a fenntartási költségeket a használt autók vásárlóinak. A cég 1,6 millió garanciaigény alapján állította össze a megbízhatósági listáját, amelynél az esetek gyakorisága és azok költsége alapján rangsorolták az autókat. A brit adatok alapján ezek a legkevésbé megbízható autók – az alacsonyabb pontszám kevésbé megbízható autóra utal.

Használt prémium autóknál van a legtöbb kiadása a garancia-szolgáltatónak

Prémiummodellek vezetik a garancia-költési listát

Nem meglepő módon prémiummodellek uralják a legnagyobb költést igénylő autók listáját, és mivel a szigetországban elterjedtek, a Land Rover terepjárói közé csúszik csak be egy-két német vetélytárs. Meglepő módon nem csak az elektronikával van probléma, de a felfüggesztés (nagy tömeg, sérülékeny felnik…) és a keverékképzés (motorvezérlés, gyújtás, kipufogógáz-utánkezelés) terén is komoly kiadásokra lehet számolni.

