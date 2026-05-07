Figyelem: formatervezőket keres a Suzuki!

Az autó formatervezés nehézségét az adja, hogy a jövő – ma még nem is létező – vásárlói igényeit kell eltalálni. Ennek érdekében fontos, hogy folyamatos legyen a megújulás, a Maruti Suzuki például most második alkalommal hirdette meg a DesignXathon nevű formatervező-pályázatát, amelyre az egy évtized múlva sikeres autókat kell megálmodniuk a jelentkezőknek.

Senki nem tudja, mit hoz a jövő, tavaly például ez az autó nyert a Suzuki formatervező-pályázaton

A 2036-ban slágernek számító Suzukit kell elkészítenie a pályázóknak

Több fordulós a pályázat, ami októberben ér véget, a nyerteseket pedig decemberben hirdetik ki. A tavalyi első fordulóban 70 intézményből több mint 400 diák pályázott. A mostani kiírásnál a 10 év múlva már komoly vásárlóerővel rendelkező Gen Z és Alpha korcsoport számára attraktív személyautókat kell megálmodnia a pályázóknak. A zsűri által 10 legjobbnak talált pályamű alkotója nem csak pénzjutalomban részesül, de gyakornoki állást is kap a Maruti Suzuki formatervező stúdiójában.