Figyelem! Változnak a műszaki vizsga feltételei!

Megszületett a döntés az EU illetékes fórumán, lekerült a napirendről az öreg autók évenkénti vizsgáztatásának kérdése – a tagállamok ettől eltérhetnek –, azaz Magyarországon marad a megszokott kétévenkénti ellenőrzés. A dízelmotoros autóknál nő a szigor, mivel az Építési és Közlekedési Minisztérium fókuszába a részecskeszűrő (DPF) kerül, a korábban beszerzett gépek segítségével mérik a részecskekibocsátást, így nem lehet már trükközni kibelezett kipufogókkal. A műszaki vizsga során a hiányzó részecskeszűrő azonnali bukást eredményez, mivel az alkatrész pótlása több százezer Ft-os tétel, ez az olcsóbb dízelautók végét jelentheti.

Dízeleknél mérik a részecskekibocsátást a műszaki vizsga során

Könnyítést jelent a műszaki vizsga során, hogy már nem ellenőrzik a motorszámot

Van egy fontos könnyítés is, pár éves huzavonát követően (egy időben engedélyeztek motorkód-bejegyzést, majd visszaíratták a számot a forgalmiba) a motorszám már nem számít az autó egyedi azonosítójának, ezért a műszaki vizsgán már nem ellenőrzik a motorszámot. Ez megkönnyíti a motorcserét, hiszen nem kell utána kötelező adminisztrációs kört futni. Fontos, hogy csak típusazonos motor beépítését lehet így megoldani, azaz a motorkód nem változhat a csere során! Ez azért fontos, mert csak így nem változik például a biztosítási díj számítását adó teljesítmény.

