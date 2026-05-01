Folytatódik a válság: 28 százalékkal zuhant a Volkswagen profitja

A Volkswagen továbbra is profitválságban van, melynek egyik legfőbb oka, hogy kevesebb autót ad el, így a bevételek is elmaradnak a várttól. A kiszállítások 4 százalékkal, a bevétel pedig 2,5 százalékkal csökkent, utóbbi 75,7 milliárd euróra esett vissza. Különösen fája a konszern számára, hogy az első negyedévben az adózott nyereség 28 százalékkal, 16 milliárd euróra zuhant. Azonban a probléma okai mélyebben rejtőznek a gyenge keresletnél. „Ez a márkától függ. Míg az Audi és a Porsche esetében inkább az értékesítés a probléma; máshol inkább a haszonkulcs baj” – mondta Beatrix Keim autóipari szakértő a Bild-nek. Más szóval: a VW továbbra is több millió járművet ad el, de túl kevés pénzt keres. Az üzemi haszonkulcs mindössze 3,3 százalék.

Erős konkurencia és alacsony profitráta nehezíti a Volkswagen működését

Nagy nyomás alatt a Volkswagen

Több irányból is nagy nyomás nehezedik a Volkswagenre. Például Kínában és az Egyesült Államokban kifejezetten rossz az üzletmenet: miközben Ázsiában is folyamatosan veszít a piaci részesedéséből a VW, addig Észak-Amerikában a kiszállítások kétszámjegyű mértékben zuhantak be. Ugyanakkor a belső problémák is megterhelik a mérleget: az amerikai átszervezés, többek között az ID.4 gyártásának leállítása, körülbelül fél milliárd euróba került. A vámok és a magas szerkezetátalakítása költségek ugyancsak negatívan befolyásolták az eredményeket. A fokozódó versenyre – elsősorban Kínában - sem képes gyorsan reagálni a Volkswagen, a technológiai- és árháborúban egyelőre nem az európai márkák állnak jobban. Persze azért vannak jó hírek is: Európában jól teljesít a wolfsburgi márka, különösen az elektromos járművek piacán, amihez a Škoda sikerei is hozzájárulnak. Összességében azonban a helyzet nem egyszerű, elemzők feszülten figyelik a további történéseket.

