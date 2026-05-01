Műszaki vizsgára vitte a kocsiját, soha nem fogja elfelejteni, ami történt

Egy skóciai ápolónő, Lakini Bolton műszaki vizsgára adta le fekete Ford Focusát egy helyi szervizben. A kocsinak külön neve is volt a családban – a Star Wars gonosztevője után Vaderként emlegették, vagyis érzelmileg is kötődtek hozzá.

A vizsgálat azonban nem a megszokott módon ért véget. Miközben az autó az emelőn volt, váratlanul tűz keletkezett a környezetében. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, és pillanatok alatt komoly veszélyhelyzet alakult ki a műhelyben.

A helyszínen dolgozóknak gyakorlatilag nem maradt idejük reagálni: az autót nem tudták leengedni az emelőről, és a többi bent lévő járművet sem volt lehetőségük biztonságba helyezni. Az egész szerviz porig égett.

Megsemmisült a Ford

Az ápolónő nemcsak a glasgow-i kórházba járt dolgozni a Focusszal, gyakorlatilag vezetni is a családtagnak számító kocsival tanult meg. Hozzá hasonlóan nagy veszteség érte a műhely egyik dolgozóját is, aki a szervizben tartotta több év alatt felépített, nagy értékű szerszámgyűjteményét is - az utolsó darabig minden megsemmisült belőle.

A szerviznek volt biztosítása, de még senki nem tudja, mikor kapják meg a nekik járó kártérítéseket az érintettek. A tűz okát a hatóságok vizsgálják.