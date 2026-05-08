Úgy néz ki, mint egy űrkapszula – és magától vezet a Geely sci-fi taxija

A kínai Geely az elmúlt években látványosan kinőtte magát a világ egyik legizgalmasabb autóipari technológiai szereplőjévé, de amit az Auto China 2026 kiállításon, ismertebb nevén a Pekingi Autószalonon bemutatott, az még így is sokakat meglepett.

A Geely EVA Cab nevű robottaxi-prototípus hamarosan az utakon is látható és használható lesz

Fotó: Geely Auto

A vállalat leleplezte az EVA Cab nevű robottaxi-prototípust, amelyet kifejezetten sofőr nélküli közlekedésre fejlesztettek, és amely már most úgy fest, mintha Hollywood egyik futurisztikus filmjéből, a Szárnyas fejvadászból vagy a Vissza a jövőbe című moziból gördült volna elénk.

Az Geely EVA Cab formaterve látványosan szakít a hagyományos autóépítéssel.

Úgy néz ki, mint egy űrkapszula, a szélesre nyíló tolóajtók, az egymással szembefordított ülések és a lounge-hangulatú utastér azt sugallják: itt már nem a vezetés az élmény, hanem maga az utazás. A mennyezetbe épített Galaxy Skyroof, valamint a különleges fény- és anyaghasználat inkább emlékeztet egy prémium kapszulára, mint hagyományos taxira.

Meghökkentő az új Geely

A technológia azonban még a sci-fis dizájnnál is meghökkentőbb. A Geely szerint az EVA Cab több mint 3000 számítási teljesítménnyel dolgozik, fedélzetén NVIDIA és Qualcomm csúcschipekkel. A világ első 2160 soros digitális LiDAR-rendszere másodpercenként közel 26 millió pontot képes feldolgozni, akár 600 méteres távolságban érzékelve a környezetet. Ez már az L4-es szintű autonóm vezetés világa, ahol az autó emberi beavatkozás nélkül közlekedik.

A Geely EVA Cab robottaxiban még kormány sincs, kényelmes fotelekből viszont nincs hiány

A Geely ráadásul nem csupán koncepcióként kezeli a Pekingben bemutatott robottaxit: a vállalat 2027-re már kereskedelmi szolgáltatást indítana Kínában a CaoCao Mobility hálózatán keresztül. Az egykor megálmodott hollywoodi sci-fi tehát nem kopogtat az ajtón – hanem hangtalanul begurul hamarosan.

Ma még csak tanulményautó a Geely EVA Cab, de jövőre már sorozatban gyártják

Amúgy – ahogy azt az origo is megírta – a Geely az idén jelent meg a magyar piacon. Egyelőre csak két modellt árulnak nálunk, de hamarosan, még ebben az évben várható egy kisautó is.