Indul az első roham a Balaton felé – ezt teszi a pünkösdi dugó a gumikkal

A nyári csúcsforgalomban gyakran kialakuló úgynevezett stop and go közlekedés során a gumiabroncsok szinte folyamatosan melegszenek. A gyakori lassítások és gyorsítások miatt extra hő termelődik, amit tovább fokoz a felhevült aszfalt. A szakértők szerint ez a kombináció jelentősen gyorsíthatja a kerekek kopását, különösen akkor, ha azok már eleve elhasználódott állapotban vannak, vagy a guminyomás nem megfelelő.

A gumi bánhatja az araszolást a pünkösdi hosszú hétvégén

A pünkösdi hosszú hétvégén sokan veszik az irányt a Balaton felé. Ilyenkor a nagy melegben a nem megfelelő nyomású abroncs különösen veszélyessé válhat. Az alacsony nyomás miatt az oldalfal jobban deformálódik, ami még több hőt termel, ez pedig nemcsak a kopást gyorsítja, hanem szélsőséges esetben az abroncs sérüléséhez is vezethet. A túlmelegedett gumi ráadásul veszíthet tapadásából, ami hosszabb fékutat és bizonytalanabb irányíthatóságot eredményezhet – főként hirtelen manővereknél vagy nagyobb sebességnél.

Mindig ellenőrizzük a gumik állapotát

A Hankook szakértői ezért azt tanácsolják, hogy hosszabb utazás előtt minden autós ellenőrizze az abroncsok állapotát, profilmélységét és légnyomását. Fontos az is, hogy a terhelésnek megfelelő nyomásértékeket használjuk, hiszen egy megpakolt autó egészen más igénybevételt jelent a gumik számára. A biztonságos közlekedéshez azonban nemcsak a megfelelő műszaki állapot, hanem a vezetési stílus is hozzájárul.

Az egyenletes tempó, a nagyobb követési távolság és a nyugodt vezetés nemcsak az idegeket kíméli a nagy forgalomban, hanem a kereket is.

És ha már elkerülhetetlen az araszolás, egy jól összeállított lejátszási lista, elegendő folyadék és némi türelem sokat segíthet abban, hogy a pünkösdi utazás ne stresszes kezdete, hanem kellemes része legyen a nyárnak.

Megéri bevállalni az olcsóbb nyári gumit?

